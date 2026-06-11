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  4. В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 13:14 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
1628
8

В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку

У киевского гранда может появиться играющий тренер

11 июня 2026, 13:14 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
1628
8 Comments
В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо
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Украинский специалист Игорь Костюк уже осенью может покинуть пост главного тренера «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, уже в первые два месяца осени столичный гранд может обзавестись играющим тренером. Фамилия потенциального нового коуча «бело-синих» не разглашается.

Также источник раскрыл детали по потенциальному новому спортивному директору киевского клуба: его, как уточняется, можно поискать в Бельгии.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» согласовало дорогой трансфер.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 8
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А ще цей граючий тренер буде поваром, лікарем і водієм клубного автобуса. Ви самі ці новини прудумуєте? Катастрофа якась.
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+2
Знову якийсь "бурбас-стайл" на цьому сайті , йдіть вже в ... отпуск
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+2
вибачте, але це якась х..ня, йопрст...
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+1
ОЧЕРЕДНАЯ провокация сайта спорт уа за бабло ахметки. Баньте
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0
В кого з нині діючих футболістів є тренерська ліцензія? І як трапилось, що нового спортдиректора зкгубили десь у Бельгії?))
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0
Миколайович, це твій текст???
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0
Вроде и не Олийченко нацарапал🤣🤣🤣
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0
неужели Блохина возьмут ? было бы неплохое усиление 
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0
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