В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку

Украинский специалист Игорь Костюк уже осенью может покинуть пост главного тренера «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, уже в первые два месяца осени столичный гранд может обзавестись играющим тренером. Фамилия потенциального нового коуча «бело-синих» не разглашается.

Также источник раскрыл детали по потенциальному новому спортивному директору киевского клуба: его, как уточняется, можно поискать в Бельгии.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» согласовало дорогой трансфер.