Украина. Премьер лига11 июня 2026, 13:14 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
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В Динамо может быть принято сенсационное решение по Игорю Костюку
У киевского гранда может появиться играющий тренер
11 июня 2026, 13:14 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
1628
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Украинский специалист Игорь Костюк уже осенью может покинуть пост главного тренера «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, уже в первые два месяца осени столичный гранд может обзавестись играющим тренером. Фамилия потенциального нового коуча «бело-синих» не разглашается.
Также источник раскрыл детали по потенциальному новому спортивному директору киевского клуба: его, как уточняется, можно поискать в Бельгии.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» согласовало дорогой трансфер.
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Комментарии 8
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А ще цей граючий тренер буде поваром, лікарем і водієм клубного автобуса. Ви самі ці новини прудумуєте? Катастрофа якась.
Знову якийсь "бурбас-стайл" на цьому сайті , йдіть вже в ... отпуск
вибачте, але це якась х..ня, йопрст...
ОЧЕРЕДНАЯ провокация сайта спорт уа за бабло ахметки. Баньте
В кого з нині діючих футболістів є тренерська ліцензія? І як трапилось, що нового спортдиректора зкгубили десь у Бельгії?))
Миколайович, це твій текст???
Вроде и не Олийченко нацарапал🤣🤣🤣
неужели Блохина возьмут ? было бы неплохое усиление
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