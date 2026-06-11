Игорь БЕЛАНОВ: «Всех нас могли европейские клубы расхватать за две секунды»

Экс-форвард киевского «Динамо» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил период выступлений за сборную СССР:

– Именно так и было в 80-х годах, когда многие украинские футболисты, входившие в состав сборной СССР, оказались в зарубежных клубах.

– Когда нас брали на заметку после чемпионата мира 1986 года, то попасть за границу долгое время мы не могли. Хотя всех нас могли европейские клубы расхватать за две секунды. Но нас не отпускали – тогда было такое положение, такие были времена. Да и мы не особо стремились, потому что играли в легендарном клубе. Как можно было уходить из киевского «Динамо», когда ты всех обыгрываешь – как в чемпионате СССР, так и в Европе?