Беланов рассказал о разочарованиях и фаворитах чемпионата мира

Еще до начала чемпионата мира 2026 года многие футбольные специалисты относили к числу фаворитов такие сборные, как Испания, Франция, Бразилия и Аргентина, реже назывались Англия, Германия, Нидерланды и Бельгия.

Как бы оценил шансы первых четырех команд на основании матчей группового раунда и 1/16 финала бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов?

Своими мыслями он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– Накануне я посмотрел матч 1/16 финала Аргентина – Кабо-Верде – и могу сказать: мне было непонятно, почему аргентинцы ходили пешком по полю, – сказал Беланов. – Наверное, думали, что игру им соперник просто подарит. Африканцы же бились, как сумасшедшие – так, что аргентинцы могли даже проиграть. Молодцы – эти ребята. А вообще если говорить о фаворитах, то честно говоря, я даже не знаю, что и думать. Ведь все мы видим по турниру, что представители Африки очень непростые. Вот, скажем, мне нравится сборная Марокко, которая в первых четырех играх чемпионата мира выглядела достаточно симпатично. Я уверен, что марокканцы, которые благодаря победе над Канадой вышли в четвертьфинал, еще потреплют нервы соперникам. Тем более что дальнейшая судьба любой сборной зависит от каждого следующего матча. Это ведь не групповая стадия, где после неудачи в одном из первых поединков ситуацию можно исправить в следующем. В плей-офф уже не подстраховываешься другими играми.

В ходе турнира на стадии 1/16 финала мы увидели, с каким сопротивлением столкнулись такие сборные как Бразилия, Англия, Бельгия. Первые две сумели дожать неуступчивых соперников только в самой концовке игрового времени, а бельгийцы забили победный мяч в компенсированное время второго дополнительного тайма. Германия и Нидерланды вообще не устояли – и досрочно выбыли из борьбы за Кубок мира.

– А что скажете об Испании?

– Я болею за нее. Очень хотелось бы, чтобы в поединке с португальцами Испания прошла дальше, чтобы увидеть интересный финал. Скажем, с Аргентиной в роли соперника за чемпионство. Правда, в исполнении испанцев я пока не вижу присущей им игры.

– Неужели три победы подряд, из которых в 1/8 финала была одержана победа с крупным счетом 3:0 над Австрией, не является признаком силы «Красной фурии»?

– Именно так. Повторюсь: не вижу той игры, которую Испания показывала на протяжении последних лет 12-15. Это же касается и игры сборной Португалии, у которой полно проблем. Эту команду мне вообще сложно понять. Я был уверен, что португальцы, которые имеют просто безумное среднее звено, способны значительно больше по качеству игры. Я уже не говорю о лидере сборной – Роналду. Впрочем, пока не будем делать поспешных выводов. Увидим, как сборная Португалии проявит себя в следующей игре с теми же испанцами.

– А кто из фаворитов, на ваш взгляд, сейчас выглядит убедительно?

– Франция. Пока только эта сборная находится на плаву. Но в отличие от букмекерских контор, определявших фаворитов еще задолго до старта мундиаля, назвать такого с полной уверенностью я не могу. Если раньше мог сделать утвердительный вывод о возможностях той, или другой команды, то сейчас – нет. Ведь слишком выровнялся футбол в мире.

– Бразилию в финале не видите?

– Бразильцы сейчас выглядят «не очень». Нет той игры, которая очаровывала миллионы любителей футбола благодаря действиям ярких звезд этой сборной. Опять же: команды из второстепенных стран дают такое сражение авторитетным сборным, что я просто удивляюсь.

– Какое объяснение этому находите?

– Половина футболистов из сборных африканских или азиатских континентов играют в Европе, поэтому это даже не обсуждается. О чем можно говорить, если ту же сборную Кабо-Верде не могли обыграть ни Испания, ни Уругвай, ни Аргентина в основное время. Что же будет дальше?

– Каковы ваши ожидания от дальнейших событий в мировом футбольном форуме?

– Хотелось бы увидеть интересную борьбу на всех стадиях, которая позволила бы насладиться достойным и зрелищным во всех пониманиях этого слова финалом. Говоря же о нынешнем чемпионате мира в целом, стоит констатировать главное: авторитетов уже нет. Футбол выравнивается, и это очевидно. Правда, есть еще столь важный фактор, как психология. Командам для получения высоких результатов нужно уметь настраиваться на матчи и с уважением относиться к любому сопернику.