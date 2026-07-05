Сергей НАГОРНЯК: «На чемпионате мира жду сюрпризов от двух сборных»
На текущем ЧМ хватало проходных матчей
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, ныне возглавляющий «Эпицентр», в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, запомнились ли ему какие-то домашние заготовки в исполнении участников ЧМ, проходящего в США, Мексике и Канаде.
– Некоторые комбинации, прежде всего, во время розыгрыша стандартных положений, уже приносили участникам мирового форума весомые дивиденды. Но сказать, что мы в «Эпицентре» уже что-то позаимствовали, было бы неправильно. Впереди еще период переосмысления, наконец, сейчас в тренировочном процессе «Эпицентра» главное внимание сосредоточено на общефизической подготовке, сыгранности. Всему свое время.
– Многие эксперты утверждают, что все чаще на передний план выходит атлетизм, исчезло монотонное катание мяча в третьей зоне, убивающее напряжение.
– Согласен, также футбол стал более интенсивным, бросается в глаза, что участники легко поддерживают высокий темп. И это, несмотря на сложные условия погоды. В плане физического совершенства сборные сделали ощутимый шаг вперед. Однако, к сожалению, не обходилось без проходных поединков. По-моему, организаторам стоило бы вернуться в предыдущий формат – с 32 участниками финальной части, как это было четыре года назад на ЧМ в Катаре.
– Вы являетесь поклонником какой-то сборной или может кого-то из тренеров?
– Нет, просто болею за качественный, зрелищный футбол.
– И какая сборная по этим параметрам производит наилучшее впечатление?
– Франция, это сборная – без слабых мест, а ее наступательные операции – эталон. Также с каждым матчем прибавляют испанцы. Кстати, я не удивлюсь, если в решающем поединке снова встретятся французы и аргентинцы, которые в 2022 году в Катаре устроили в финале незабываемое зрелище. Настоящий праздник футбола.
– Так что, в июле на текущем ЧМ уже не дождемся сенсаций?
– Почему же, те же норвежцы, американцы, настроены очень серьезно, и они еще могут стать «грозой авторитетов». Однако в финал, на мой взгляд, попадут гранды.
Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч Мексика - Англия, которые встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026.
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