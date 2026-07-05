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  4. Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 10:23 |
576
0

Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»

Легендарный тренер считает, что сборная Англии может вылететь с ЧМ-2026 после матча с Мексикой

05 июля 2026, 10:23 |
576
0
Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо
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Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо дал свой прогноз на матч Мексика - Англия, которые встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026.

«В этой паре вполне возможно дальше пройдет Мексика. У них хорошая команда, видно, что с физикой у них все хорошо, могут и в жару играть. Также, не забывайте, что они выступают дома. Не верю в успех Англии, почему-то...», – сказал Сабо.

Матч Мексика – Англия запланирована на завтра, 6 июля. Стартовый свисток раздастся в 3:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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