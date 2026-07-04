Алан ШИРЕР: «Мексика проиграла 2 матча из 89 – мы принимаем вызов»

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер уверен, что сборная Англии имеет все для победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я не думаю, что возможные различные бытовые неудобства смутят английских игроков, как и результаты Мексики на «Ацтеке». Опять же, я много слышал об этом в последние несколько дней, и о том, что они проиграли всего два из 89 официальных матчей там с 1966 года.

Это серия результатов, заслуживающая уважения, но если посмотреть на список команд, с которыми они играли, то они не всегда сталкивались с сильными соперниками.

Это, конечно, не заставляет меня думать, что они непобедимы, и опять же, с точки зрения игрока, это то, о чём ты знаешь и думаешь: «Хорошо, мы примем этот вызов», – заявил Ширер.

Матч запланирован на 6 июля и должен начаться в 03:00.