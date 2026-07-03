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  4. Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ
Чемпионат мира
03 июля 2026, 18:44 |
1467
10

Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ

Сборная Англии использует нетрадиционные методы подготовки

03 июля 2026, 18:44 |
1467
10 Comments
Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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У Англии было очень мало времени, чтобы адаптироваться к возвращению на мексиканский стадион «Ацтека» после победы над ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира.

Место проведения матчей сборной Мексики, вмещающее 87 523 человека, находится на высоте 2240 метров над уровнем моря. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что игрокам будет невозможно адаптироваться к высокогорью после перелета из Канзас-Сити. Поэтому они могут использовать известный препарат.

Виагра наиболее известна лечением эректильной дисфункции, но изначально была разработана как средство от высокого кровяного давления. Витамин V расширяет кровеносные сосуды в легких, блокируя фермент, который их сужает, что крайне важно на больших высотах. Снижая кровяное давление в легких, виагра противодействует чувству ранней усталости и головокружения, вызванным большой высотой.

Виагра не входит в список запрещенных веществ 2026 года, опубликованный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в начале января. Ее употребление безопасно для футболистов, если не возбуждаться.

Матч Мексика – Англия состоится 6 июля и начнется в 3:00.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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Комментарии 10
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Мексиканці посадять дівок у бікіні у перший ряд, а після цього обіграть трьохногих суперників - справа техніки)
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+2
А япошкам не дозволили. Хоча це єдина збірна, яка грала мало того що в трьох країнах, в максимально різних кожен раз часових поясах, і плюс ця двіжуха з високогір'ям туди назад. Якби їх не катували - Бразилія б відлетіла
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0
Кейну з підкрашеними очами точно не можна пити , та й половина англійських чорнокніжнік такі ж самі.
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0
Помню в 1970 г. тянули как могли.Обосрались. Нынче опять. Надеюсь Англия все сделает как надо.
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0
А Мудрика за вшивый Милдронат забанили, который у нас в аптеках без рецепта. 
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0
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чи почали поступати пропозиції футболістам
від масажисток салонів Мехіко?
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0
І як вони борються з стояком перед матчами? Тренер може є?😂
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0
В 3 ночи(
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0
Не проти ,якщо вона допоможе виї -ть Мексику,але маю сумнів з відомих причин Стадіон і висота.
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0
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