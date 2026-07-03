У Англии было очень мало времени, чтобы адаптироваться к возвращению на мексиканский стадион «Ацтека» после победы над ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира.

Место проведения матчей сборной Мексики, вмещающее 87 523 человека, находится на высоте 2240 метров над уровнем моря. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что игрокам будет невозможно адаптироваться к высокогорью после перелета из Канзас-Сити. Поэтому они могут использовать известный препарат.

Виагра наиболее известна лечением эректильной дисфункции, но изначально была разработана как средство от высокого кровяного давления. Витамин V расширяет кровеносные сосуды в легких, блокируя фермент, который их сужает, что крайне важно на больших высотах. Снижая кровяное давление в легких, виагра противодействует чувству ранней усталости и головокружения, вызванным большой высотой.

Виагра не входит в список запрещенных веществ 2026 года, опубликованный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в начале января. Ее употребление безопасно для футболистов, если не возбуждаться.

Матч Мексика – Англия состоится 6 июля и начнется в 3:00.