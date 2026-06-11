Игорь БЕЛАНОВ: «Сборной нужно изменить свою психологию»

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился с Sport.ua своими мыслями о сборной Украины, которая не прошла на ЧМ-2026.

– Очень жаль, что наши ребята не сумели завоевать путевку на чемпионат мира. Я уже говорил, что к участию в этом футбольном форуме нужно всячески стремиться, чтобы показать себя. Ведь твою игру могут увидеть ведущие клубы – и пригласить в свои ряды. Получив опыт выступлений на мировом первенстве или на чемпионате Европы, ты становишься другим человеком и значительно растёшь на профессиональном уровне: не боишься, выходишь на футбольное поле с ответственностью. То есть всё становится в твоей карьере по-другому. И я не имею в виду «звездную болезнь», а исключительно рост футболиста как профессионала. Ведь все стремятся попасть на мировой Мундиаль. Участие в нем имеет огромное значение — это и дальнейшая карьера, и имидж, и деньги, и твоя жизнь в целом.

– Под руководством нового наставника, итальянца Андреа Мальдери, наша национальная команда сыграла два товарищеских матча – с Польшей и Данией. Какие впечатления сложились у вас после победы над поляками 3:1 и поражения от датчан 1:2?

– С Польшей более-менее была какая-то игра. Хотя я не понимаю, что случилось с поляками – возможно, тренерский штаб выставлял не тех игроков. А что касается матча с Данией, то целостного впечатления об игре не сложилось. В первом тайме датчане владели инициативой, а вот увидеть, чем сможет наша сборная ответить не удалось из-за всем известного случая с Кристианом Эриксеном. В конце концов, как бы там ни было, наши футболисты прежде всего должны изменить свой психологический настрой. Речь идет о том, что перед каждой игрой должна быть высокая мотивация и стремление выложиться на все сто. Выходить на футбольное поле и чего-то бояться нельзя. Надо быть в игре смелее и показывать все, на что способен. К сожалению, сейчас пока не вижу остроты и должной агрессии. В свое время, когда я был игроком, как раз и старался продемонстрировать все свои сильные качества. Заваров – точно так же, Рац тоже демонстрировал. Это можно сказать о любом футболисте, с кем я играл бок о бок в то время – Блохине, Кузнецове, Демьяненко, Безсонове, Яковенко, Балтачу, Яремчуке, Евтушенко, Бале. У каждого было что-то свое в арсенале, и мы это в игре показывали. В нашей нынешней сборной ребята как будто сливаются в нечто единое – и ты не можешь понять толком, что и как, кто выделяется. К сожалению, о немногих можно сказать, что они выделяются. Говорят то об одном, то о другом, но… Тем более что матчи с Польшей и Данией были товарищескими, и можно было бы уже начать себя показывать. Это же международные игры, а не чемпионат Украины, где тебя мало кто видит из скаутов зарубежных клубов. Каждый наш футболист должен осознавать, что это национальная сборная, где ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Сыграл хорошо — и сразу же попал в поле зрения. Об этом нужно всегда помнить.

– Именно так и было в 80-х годах, когда многие украинские футболисты, входившие в состав сборной СССР, оказались в зарубежных клубах.

– Когда нас брали на заметку после чемпионата мира 1986 года, то попасть за границу долгое время мы не могли. Хотя всех нас могли европейские клубы расхватать за две секунды. Но нас не отпускали — тогда было такое положение, такие были времена. Да и мы не особо стремились, потому что играли в легендарном клубе. Как можно было уходить из киевского «Динамо», когда ты всех обыгрываешь — как в чемпионате СССР, так и в Европе?