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Англия
11 июня 2026, 13:55 | Обновлено 11 июня 2026, 15:05
213
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон попрощался с главным тренером

Роб Эдвардс покинул английский клуб

11 июня 2026, 13:55 | Обновлено 11 июня 2026, 15:05
213
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон попрощался с главным тренером
Вулверхэмптон. Роб Эдвардс
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Английский специалист Роб Эдвардс покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

38-летний специалист возглавил команду в ноябре 2025 года, по итогам сезона «Вулверхэмптон» завершил сезон АПЛ на последнем месте турнирной таблицы с 19 набранными очками.

«Мы хотели бы поблагодарить Роба и его сотрудников за их профессионализм, преданность делу и усердную работу за время их пребывания в клубе», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что Рауль Хименес вернулся в «Вулверхэмптон».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Вулверхэмптон
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