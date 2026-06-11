ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон попрощался с главным тренером

Английский специалист Роб Эдвардс покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

38-летний специалист возглавил команду в ноябре 2025 года, по итогам сезона «Вулверхэмптон» завершил сезон АПЛ на последнем месте турнирной таблицы с 19 набранными очками.

«Мы хотели бы поблагодарить Роба и его сотрудников за их профессионализм, преданность делу и усердную работу за время их пребывания в клубе», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что Рауль Хименес вернулся в «Вулверхэмптон».