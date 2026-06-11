ОФИЦИАЛЬНО. Рауль Хименес вернулся в Вулверхэмптон
Мексиканец подписал контракт на два года
Мексиканский нападающий Рауль Хименес продолжит карьеру в составе «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба «волков».
Соглашение между 35-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 2 сезона. К «Вулверхэмптону» форвард присоединился на правах свободного агента – его контракт с «Фулхэмом», цвета которого он защищал 3 года, подошел к концу.
Хименес выступал за «волков» в период с 2018 по 2023 год.
В прошедшем сезоне на счету Рауля Хименеса 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Киран Триппьер стал игроком «Вулверхэмптона».
The return of Raul 🇲🇽— Wolves (@Wolves) June 9, 2026
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