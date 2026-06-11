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Англия
11 июня 2026, 12:50 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
609
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рауль Хименес вернулся в Вулверхэмптон

Мексиканец подписал контракт на два года

11 июня 2026, 12:50 | Обновлено 11 июня 2026, 13:19
609
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рауль Хименес вернулся в Вулверхэмптон
Вулверхэмптон. Рауль Хименес
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Мексиканский нападающий Рауль Хименес продолжит карьеру в составе «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Соглашение между 35-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 2 сезона. К «Вулверхэмптону» форвард присоединился на правах свободного агента – его контракт с «Фулхэмом», цвета которого он защищал 3 года, подошел к концу.

Хименес выступал за «волков» в период с 2018 по 2023 год.

В прошедшем сезоне на счету Рауля Хименеса 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Киран Триппьер стал игроком «Вулверхэмптона».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Вулверхэмптон
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