ОФИЦИАЛЬНО. Рауль Хименес вернулся в Вулверхэмптон

Мексиканский нападающий Рауль Хименес продолжит карьеру в составе «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Соглашение между 35-летним футболистом и представителем Чемпионшипа рассчитано на 2 сезона. К «Вулверхэмптону» форвард присоединился на правах свободного агента – его контракт с «Фулхэмом», цвета которого он защищал 3 года, подошел к концу.

Хименес выступал за «волков» в период с 2018 по 2023 год.

В прошедшем сезоне на счету Рауля Хименеса 43 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Киран Триппьер стал игроком «Вулверхэмптона».