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  4. Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 21:22 |
565
0

Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон

Футболист продолжит карьеру в «Полесье»

11 июня 2026, 21:22 |
565
0
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан
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Вратарь Георгий Бущан продолжит выступать за житомирское «Полесье» и в следующем сезоне.

По информации источника, 31-летний вратарь останется в составе «волков» как минимум еще на один год. Украинец и в дальнейшем будет защищать цвета житомирского клуба на правах аренды.

Напомним, права на Бущана принадлежат саудовскому «Аль-Шабабу», тогда как в «Полесье» он присоединился после ухода из киевского «Динамо».

Георгий Бущан в сезоне 2025/26 на правах аренды провел 4 матча за первую команду «Полесья», пропустив 3 гола. Также на счету игрока 1 матч в составе второй команды житомирян. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Георгий Бущан чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Аль-Шабаб
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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