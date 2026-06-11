Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон

Вратарь Георгий Бущан продолжит выступать за житомирское «Полесье» и в следующем сезоне.

По информации источника, 31-летний вратарь останется в составе «волков» как минимум еще на один год. Украинец и в дальнейшем будет защищать цвета житомирского клуба на правах аренды.

Напомним, права на Бущана принадлежат саудовскому «Аль-Шабабу», тогда как в «Полесье» он присоединился после ухода из киевского «Динамо».

Георгий Бущан в сезоне 2025/26 на правах аренды провел 4 матча за первую команду «Полесья», пропустив 3 гола. Также на счету игрока 1 матч в составе второй команды житомирян. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.