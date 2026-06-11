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Англия
11 июня 2026, 08:58 | Обновлено 11 июня 2026, 09:12
194
0

Круговорот тренеров. Арбелоа ведет переговоры с клубом АПЛ

«Фулхэм» заинтересован в назначении Альваро

11 июня 2026, 08:58 | Обновлено 11 июня 2026, 09:12
194
0
Круговорот тренеров. Арбелоа ведет переговоры с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа
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Английский клуб «Фулхэм» начал переговоры с бывшим наставником «Реала» Альваро Арбелоа о назначении на должность главного тренера.

«Дачники» находятся в поиске нового специалиста после ухода Марку Силвы, который возглавил лиссабонскую «Бенфику».

Примечательно, что Марку стал заменой Жозе Моуринью в «Бенфике», тогда как Жозе возглавил «Реал», сменив на этом посту Альваро.

Арбелоа возглавил «Реал» по ходу сезона 2025/26 после отставки Хаби Алонсо. Под руководством Альваро «королевский клуб» провел 28 матчей, финишировав вторым в Ла Лиге.

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Альваро Арбелоа Фулхэм назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: New York Times
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