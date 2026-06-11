Круговорот тренеров. Арбелоа ведет переговоры с клубом АПЛ
«Фулхэм» заинтересован в назначении Альваро
Английский клуб «Фулхэм» начал переговоры с бывшим наставником «Реала» Альваро Арбелоа о назначении на должность главного тренера.
«Дачники» находятся в поиске нового специалиста после ухода Марку Силвы, который возглавил лиссабонскую «Бенфику».
Примечательно, что Марку стал заменой Жозе Моуринью в «Бенфике», тогда как Жозе возглавил «Реал», сменив на этом посту Альваро.
Арбелоа возглавил «Реал» по ходу сезона 2025/26 после отставки Хаби Алонсо. Под руководством Альваро «королевский клуб» провел 28 матчей, финишировав вторым в Ла Лиге.
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