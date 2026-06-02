02 июня 2026, 19:27 | Обновлено 02 июня 2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику

Марку Силва покидает Фулхэм

Клуб АПЛ Фулхэм объявил об уходе наставника Марку Силвы, который отработал с командой пять сезонов.

За это время португальский тренер вывел лондонскую команду в АПЛ и сделал ее уверенным середняком элитного дивизиона чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Силва попросил руководство Фулхэма не мешать переходу в другую команду.

Ожидается, что специалист заменит Жозе Моуриньо во главе Бенфики.

я это оцениваю как понижение
