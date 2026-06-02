ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику
Марку Силва покидает Фулхэм
Клуб АПЛ Фулхэм объявил об уходе наставника Марку Силвы, который отработал с командой пять сезонов.
За это время португальский тренер вывел лондонскую команду в АПЛ и сделал ее уверенным середняком элитного дивизиона чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что Силва попросил руководство Фулхэма не мешать переходу в другую команду.
Ожидается, что специалист заменит Жозе Моуриньо во главе Бенфики.
We can confirm that Marco Silva will leave his role as Head Coach at Fulham this summer.— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 2, 2026
It’s a position that Silva has held for five years – a spell which was laden with success.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
