ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покидает лондонский клуб АПЛ. Перейдет в Бенфику

Клуб АПЛ Фулхэм объявил об уходе наставника Марку Силвы, который отработал с командой пять сезонов.

За это время португальский тренер вывел лондонскую команду в АПЛ и сделал ее уверенным середняком элитного дивизиона чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Силва попросил руководство Фулхэма не мешать переходу в другую команду.

Ожидается, что специалист заменит Жозе Моуриньо во главе Бенфики.