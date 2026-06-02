  4. Бенфика договорилась с новым тренером. Зарплата вдвое выше, чем у Моуриньо
Португалия
02 июня 2026, 17:23 | Обновлено 02 июня 2026, 17:52
Бенфика договорилась с новым тренером. Зарплата вдвое выше, чем у Моуриньо

Марку Силва подпишет контракт по схеме 2+1

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Лиссабонская «Бенфика» согласовала условия личного контракта с португальским тренером Марку Силвой.

Сообщается, что 48-летний специалист согласился на двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата Силвы в «Бенфике» составит 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем получал Жозе Моуриньо в первый год работы в клубе.

Ранее сообщалось, что Силва отказывается продолжать переговоры с «Бенфикой» именно из-за неприемлемых финансовых условий. До этого специалист работал в «Фулхэме».

Должность главного тренера в португальском клубе, где играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, оказалась вакантной после того, как Жозе Моуриньо согласился возглавить мадридский «Реал».

... в піку Моуріньо....
