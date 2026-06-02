Бенфика договорилась с новым тренером. Зарплата вдвое выше, чем у Моуриньо
Марку Силва подпишет контракт по схеме 2+1
Лиссабонская «Бенфика» согласовала условия личного контракта с португальским тренером Марку Силвой.
Сообщается, что 48-летний специалист согласился на двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Зарплата Силвы в «Бенфике» составит 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем получал Жозе Моуриньо в первый год работы в клубе.
Ранее сообщалось, что Силва отказывается продолжать переговоры с «Бенфикой» именно из-за неприемлемых финансовых условий. До этого специалист работал в «Фулхэме».
Должность главного тренера в португальском клубе, где играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, оказалась вакантной после того, как Жозе Моуриньо согласился возглавить мадридский «Реал».
🚨🚨 Marco Silva terá um contrato válido por 𝗗𝗨𝗔𝗦 É𝗣𝗢𝗖𝗔𝗦, com mais uma de opção, no Benfica, revela a @cnnportugal.— Diário de Transferências (@DTransferencias) June 2, 2026
O treinador português prepara-se para auferir um salário anual de 𝟲 𝗠𝗜𝗟𝗛Õ𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦 nos "Encarnados", adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/nApuuDyEId
