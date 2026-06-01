Шахтер нацелился на вингера известного клуба

Бразильский вингер «Олимпиакоса«» Андре Луис привлекает внимание «Шахтера».

По информации СМИ, украинский клуб заинтересован в подписании 24-летнего футболиста. За ним также следят португальская «Бенфика» и «Саутгемптон».

В текущем сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

