Украина. Первая лига01 июня 2026, 23:19 | Обновлено 01 июня 2026, 23:20
Шахтер нацелился на вингера известного клуба
Андре Луиз из «Олимпиакоса» может продолжить карьеру в составе украинского клуба
Бразильский вингер «Олимпиакоса«» Андре Луис привлекает внимание «Шахтера».
По информации СМИ, украинский клуб заинтересован в подписании 24-летнего футболиста. За ним также следят португальская «Бенфика» и «Саутгемптон».
В текущем сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб предлагает миллионы за Турана.
