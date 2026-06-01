Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер лишится тренера? 16-кратный чемпион предлагает миллионы за Турана
Украина. Премьер лига
Шахтер лишится тренера? 16-кратный чемпион предлагает миллионы за Турана

Бешикташ готов активировать клаусулу в контракте турецкого специалиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий «Бешикташ» не теряет надежды подписать контракт со звездным тренером. Руководство «черно-белых» готово выплатить немалые отступные за главного тренера «Шахтера» Арду Турана.

Известный турецкий инсайдер Эртан Сюзгюн отметил, что в Стамбуле настроены серьезно на сотрудничество с 39-летним специалистом. 16-кратный чемпион Турции готов заплатить солидную компенсацию «Шахтеру» за досрочное расторжение контракта с тренером.

«В контракте Турана есть пункт о выкупе за 5 миллионов евро. Если бы он согласился перейти в «Бешикташ», руководство было готово заплатить эту сумму», – отметил журналист.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что главной проблемой назначения Турана тренером «Бешикташа» является его прошлое в «Галатасарае», который является принципиальным соперником «орлов».

Туран возглавил «Шахтер» год назад. В первом же сезоне «горняки» под его руководством выиграли УПЛ и дошли до полуфинала Лиги конференций.

Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
