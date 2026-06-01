«Возможно, я скажу да». Легенда Шахтера готов принять топ-предложение

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов может войти в тренерский штаб национальной команды.

Экс-голкипера рассматривают на должность тренера вратарей в сборной Украины. Сообщается, что сам Пятов не исключает возможности принять это предложение.

«Возможно, я да скажу. Давайте подождем до сентября, а там посмотрим», — сказал Пятов.

Ожидается, что окончательное решение может быть принято ближе к сентябрьским матчам национальной команды. После завершения профессиональной карьеры Пятов работает в структуре «Шахтера» и имеет опыт работы с вратарями.