Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко повторил рекорды Ротаня и Пятова
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 12:12 | Обновлено 22 мая 2026, 12:17
516
0

Степаненко повторил рекорды Ротаня и Пятова

Хавбек ковалевцев провел 528-й матч в украинской клубной карьере, в том числе 375-й – в УПЛ

22 мая 2026, 12:12 | Обновлено 22 мая 2026, 12:17
516
0
Степаненко повторил рекорды Ротаня и Пятова
ФК Шахтер. Тарас Степаненко и Андрей Пятов

36-летний полузащитник ковалевцев Тарас Степаненко провел 375-й матч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Русланом Ротанем, с которым делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев УПЛ. 289 встреч Тарас отыграл за «Шахтер», 81 – за запорожский «Металлург» и 5 – за «Колос». Всего же в украинской клубной карьере Степаненко провел 528 матчей (ЧУ – 375, КУ – 37, СК – 11, ЕК – 105).

За годы независимости чаще выходили на поле в рядах отечественных клубов только Александр Шовковский и Дарио Срна, и столько же – 528 – Андрей Пятов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2026)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

638

2.

Дарио СРНА

339

48

12

137

536

3.

Андрей ПЯТОВ

344

41

10

132

528

Тарас СТЕПАНЕНКО

375

37

11

105

528

5.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

516

6.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

499

7.

Вячеслав ЧЕЧЕР

410

45

1

33

489

8.

Александр ГОРЯИНОВ

391

46

-

41

478

9.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

471

10.

Максим ШАЦКИХ

341

49

4

75

469

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Топ-11 гвардейцев чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),

412

Кривбасс (8), Металлист (78)

3.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)

410

4.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),

400

Волынь (1), Закарпатье (40)

5.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)

391

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр (316), Динамо (59)

375

Тарас СТЕПАНЕНКО

Металлург З (81), Шахтер (289), Колос (5)

375

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)

373

9.

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),

363

Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),

Черноморец (54)

10.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),

359

Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (28), Заря (38)

Руслан КОСТЫШИН

ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)

359
По теме:
УАФ и Андрей Шевченко обратились к Степаненко, который завершил карьеру
Скандал в Украинской Премьер-лиге. Известный легионер остался без зарплаты
Шахтер пятый раз в истории проиграл в звании чемпиона
цифры и факты Тарас Степаненко Руслан Ротань Андрей Пятов Украинская Премьер-лига Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Футбол | 21 мая 2026, 12:05 2
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций

В этом же турнире может оказаться Динамо в случае неудачи в Лиге Европы

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22 мая 2026, 07:35 1
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера

Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Футбол | 22.05.2026, 10:37
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Футбол | 22.05.2026, 08:23
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 19
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем