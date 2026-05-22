Степаненко повторил рекорды Ротаня и Пятова

36-летний полузащитник ковалевцев Тарас Степаненко провел 375-й матч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Русланом Ротанем, с которым делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев УПЛ. 289 встреч Тарас отыграл за «Шахтер», 81 – за запорожский «Металлург» и 5 – за «Колос». Всего же в украинской клубной карьере Степаненко провел 528 матчей (ЧУ – 375, КУ – 37, СК – 11, ЕК – 105).

За годы независимости чаще выходили на поле в рядах отечественных клубов только Александр Шовковский и Дарио Срна, и столько же – 528 – Андрей Пятов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2026)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 638 2. Дарио СРНА 339 48 12 137 536 3. Андрей ПЯТОВ 344 41 10 132 528 Тарас СТЕПАНЕНКО 375 37 11 105 528 5. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 516 6. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 499 7. Вячеслав ЧЕЧЕР 410 45 1 33 489 8. Александр ГОРЯИНОВ 391 46 - 41 478 9. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 471 10. Максим ШАЦКИХ 341 49 4 75 469

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Топ-11 гвардейцев чемпионатов Украины