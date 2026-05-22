Степаненко повторил рекорды Ротаня и Пятова
Хавбек ковалевцев провел 528-й матч в украинской клубной карьере, в том числе 375-й – в УПЛ
36-летний полузащитник ковалевцев Тарас Степаненко провел 375-й матч в чемпионатах Украины. Тем самым он сравнялся с Русланом Ротанем, с которым делит теперь 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев УПЛ. 289 встреч Тарас отыграл за «Шахтер», 81 – за запорожский «Металлург» и 5 – за «Колос». Всего же в украинской клубной карьере Степаненко провел 528 матчей (ЧУ – 375, КУ – 37, СК – 11, ЕК – 105).
За годы независимости чаще выходили на поле в рядах отечественных клубов только Александр Шовковский и Дарио Срна, и столько же – 528 – Андрей Пятов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2026)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
638
|
2.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
344
|
41
|
10
|
132
|
528
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
375
|
37
|
11
|
105
|
528
|
5.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
516
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
499
|
7.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
410
|
45
|
1
|
33
|
489
|
8.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
391
|
46
|
-
|
41
|
478
|
9.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
471
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
341
|
49
|
4
|
75
|
469
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Топ-11 гвардейцев чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),
|
412
|
|
|
Кривбасс (8), Металлист (78)
|
|
3.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)
|
410
|
4.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),
|
400
|
|
|
Волынь (1), Закарпатье (40)
|
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)
|
391
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр (316), Динамо (59)
|
375
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Металлург З (81), Шахтер (289), Колос (5)
|
375
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)
|
373
|
9.
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),
|
363
|
|
|
Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),
|
|
|
|
Черноморец (54)
|
|
10.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),
|
359
|
|
|
Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (28), Заря (38)
|
|
|
Руслан КОСТЫШИН
|
ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)
|
359
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
