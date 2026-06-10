Последние слова. Моуриньо попрощался с Бенфикой: его ждет Реал

Португальский тренер Жозе Моуриньо написал прощальные слова в адрес лиссабонской «Бенфики», которую он покинул после сезона 2025/26.

Следующей остановкой специалиста стал мадридский «Реал», который выкупил контракт Жозе за 15 миллионов евро. На посту главного тренера «сливочных» Моуринью сменил Альваро Арбелоа.

В своем обращении Моуринью поблагодарил президента «Бенфики» Руй Кошту и игроков и всех работников лиссабонского клуба.

«Спасибо президенту Руй Коште за предоставленную мне возможность работать в «Бенфике». Представлять этот клуб было честью и привилегией. Я также выражаю благодарность всем сотрудникам «Бенфики» за образцовый профессионализм, преданность делу и компетентность.

Искренне благодарен игрокам, с которыми мне посчастливилось работать, и желаю им больших личных и профессиональных успехов. Я уверен, что за короткий срок мы создали прочную связь: мой игрок однажды – мой игрок навсегда», – написал Жозе.