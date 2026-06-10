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  4. Артём МИЛЕВСКИЙ: «Мне очень понравилось то, что Мальдера придумал»
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2026, 23:29 |
570
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Артём МИЛЕВСКИЙ: «Мне очень понравилось то, что Мальдера придумал»

Артем Милевский рассказал, что думает о работе Андреа Мальдеры

10 июня 2026, 23:29 |
570
2 Comments
Артём МИЛЕВСКИЙ: «Мне очень понравилось то, что Мальдера придумал»
УАФ. Андреа Мальдера
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Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил «сине-желтых» под руководством Андреа Мальдеры.

«Мне очень понравилось, что Мальдера придумал с Цыганковым и Ярмоленко. Ярмола играет на своем обычном правом фланге, а Цыганкова он сместил под нападающего. И это сработало! Витя в роли «десятки» отыграл просто здорово», – заявил Милевский.

«Понравилось, как они с Шапаренко в центре поля организовывали быстрые передачи между линиями, находили зоны. Чисто по-футбольному приятно смотреть. Но команде все равно нужен характер, нужны люди, знающие вкус больших побед. Вот этого сейчас не хватает», – добавил экс-форвард.

Под руководством Мальдеры наша команда провела два товарищеских поединка: против Польши (2:0) и против Дании – 1:2 (матч был прерван на 65-й минуте из-за необходимости госпитализации Кристиана Эриксена).

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Динамо Киев сборная Украины по футболу Артем Милевский Андреа Мальдера Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков сборная Польши по футболу сборная Дании по футболу Кристиан Эриксен Николай Шапаренко
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Циганков в Жироні в останніх матчах взагалі заміняв Ваната по позиції. Щоправда - не спрацювало...
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Він це не придумав, Циганков на початку своєї кар'єри грав на цій позиції, а щодо Ярмоленко, то попри його безперечний клас, фізично він вже не потяне бути тим лідером збірної який би зміг повести за собою команду, й допомогти їй досягнути поставлених цілей, потрібно награвати когось іншого. 
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