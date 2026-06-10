Артём МИЛЕВСКИЙ: «Мне очень понравилось то, что Мальдера придумал»
Артем Милевский рассказал, что думает о работе Андреа Мальдеры
Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил «сине-желтых» под руководством Андреа Мальдеры.
«Мне очень понравилось, что Мальдера придумал с Цыганковым и Ярмоленко. Ярмола играет на своем обычном правом фланге, а Цыганкова он сместил под нападающего. И это сработало! Витя в роли «десятки» отыграл просто здорово», – заявил Милевский.
«Понравилось, как они с Шапаренко в центре поля организовывали быстрые передачи между линиями, находили зоны. Чисто по-футбольному приятно смотреть. Но команде все равно нужен характер, нужны люди, знающие вкус больших побед. Вот этого сейчас не хватает», – добавил экс-форвард.
Под руководством Мальдеры наша команда провела два товарищеских поединка: против Польши (2:0) и против Дании – 1:2 (матч был прерван на 65-й минуте из-за необходимости госпитализации Кристиана Эриксена).
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