Артём МИЛЕВСКИЙ: «Мне очень понравилось то, что Мальдера придумал»

Бывший центральный нападающий «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский оценил «сине-желтых» под руководством Андреа Мальдеры.

«Мне очень понравилось, что Мальдера придумал с Цыганковым и Ярмоленко. Ярмола играет на своем обычном правом фланге, а Цыганкова он сместил под нападающего. И это сработало! Витя в роли «десятки» отыграл просто здорово», – заявил Милевский.

«Понравилось, как они с Шапаренко в центре поля организовывали быстрые передачи между линиями, находили зоны. Чисто по-футбольному приятно смотреть. Но команде все равно нужен характер, нужны люди, знающие вкус больших побед. Вот этого сейчас не хватает», – добавил экс-форвард.

Под руководством Мальдеры наша команда провела два товарищеских поединка: против Польши (2:0) и против Дании – 1:2 (матч был прерван на 65-й минуте из-за необходимости госпитализации Кристиана Эриксена).