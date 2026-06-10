ИНФАНТИНО: «Обещал, что привезу Иран, даже за рулем автобуса из Тегерана»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил свой вклад в то, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира, несмотря на войну со США.

«Я очень рад за Иран. Говорили, что Иран не сможет приехать. Я в марте пообещал им, что они приедут, даже если мне придется вести автобус из Тегерана. Сборная Ирана прошла квалификацию, и сегодня она здесь. Конечно, есть трудности. Конечно, это непросто. Я не знаю, кто еще смог бы обеспечить приезд Ирана.

Мы не живем на Луне, мы живем на планете Земля, и приходится иметь дело с разными ситуациями. Мы стараемся изо всех сил, и я надеюсь, у нас будут хорошие новости», – заявил Инфантино.

Сборная Ирана базируется в Мексике и будет летать на игры в США, а после их окончания сразу возвращаться обратно.