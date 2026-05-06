ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Международная федерация футбола не собирается возвращать российскую ассоциацию из-за войны
Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается возвращать российские клубы и сборные из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Вопрос отстранения российской ассоциации от международных турниров обсуждался во время Конгресса ФИФА, который состоялся 30 апреля в канадском Ванкувере.
Одна из причин такого решения – позиция президента Джанни Инфантино, который собирается идти на еще один срок и не хочет портить отношения с европейскими ассоциациями, который поддерживают Украину.
В феврале президент ФИФА говорил, что бан российских команд не принес желаемого результата и выступал за возвращения команд из этой страны в турниры под эгидой Международной федерации футбола.
Отстранение российских команд поможет чемпиону Украины, который попадет не в первый, а сразу во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
После 26 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает донецкий «Шахтер», который на десять баллов опередил ближайшего преследователя.
