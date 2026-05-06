ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается возвращать российские клубы и сборные из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Вопрос отстранения российской ассоциации от международных турниров обсуждался во время Конгресса ФИФА, который состоялся 30 апреля в канадском Ванкувере.

Одна из причин такого решения – позиция президента Джанни Инфантино, который собирается идти на еще один срок и не хочет портить отношения с европейскими ассоциациями, который поддерживают Украину.

В феврале президент ФИФА говорил, что бан российских команд не принес желаемого результата и выступал за возвращения команд из этой страны в турниры под эгидой Международной федерации футбола.

Отстранение российских команд поможет чемпиону Украины, который попадет не в первый, а сразу во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

После 26 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает донецкий «Шахтер», который на десять баллов опередил ближайшего преследователя.