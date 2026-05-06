  4. ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06 мая 2026, 09:22 | Обновлено 06 мая 2026, 09:54
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола

Международная федерация футбола не собирается возвращать российскую ассоциацию из-за войны

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) не собирается возвращать российские клубы и сборные из-за полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Вопрос отстранения российской ассоциации от международных турниров обсуждался во время Конгресса ФИФА, который состоялся 30 апреля в канадском Ванкувере.

Одна из причин такого решения – позиция президента Джанни Инфантино, который собирается идти на еще один срок и не хочет портить отношения с европейскими ассоциациями, который поддерживают Украину.

В феврале президент ФИФА говорил, что бан российских команд не принес желаемого результата и выступал за возвращения команд из этой страны в турниры под эгидой Международной федерации футбола.

Отстранение российских команд поможет чемпиону Украины, который попадет не в первый, а сразу во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

После 26 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает донецкий «Шахтер», который на десять баллов опередил ближайшего преследователя.

Лучшая защита Европы. Невероятные цифры Арсенала в сезоне
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ
Туран назвал главную проблему Шахтера: «Иногда мы даже не понимаем...»
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Комментарии 4
Спорт уа, так все таки 2-й квалифай или основная группа сразу для представителя Украины в ЛЧ?!
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
