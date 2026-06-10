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  4. «Ее не будет со мной». Малиновский принял тяжелое семейное решение
Турция
10 июня 2026, 19:48 |
1871
0

«Ее не будет со мной». Малиновский принял тяжелое семейное решение

Семья украинского хавбека не полетит с ним в Турцию

10 июня 2026, 19:48 |
1871
0
«Ее не будет со мной». Малиновский принял тяжелое семейное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что его семья не полетит с ним в Турцию, где он будет выступать за «Трабзонспор», а останется в Италии.

«После Украины Италия стала моим вторым домом. Я провел некоторое время в Бельгии и Франции, но эти шесть с половиной замечательных лет оставили незабываемый след. Посмотрим, где я буду жить в конце своей карьеры, но да – это мой дом: мои дети родились в Италии, и моя жена здесь счастлива.

Сначала она не поедет со мной в Турцию. Мы поговорим об этом чуть позже. Моя дочь ходит в школу и счастлива здесь, у нее много друзей. Но я хочу снова играть. Моя цель – следующий чемпионат Европы, а может, и снова Лига чемпионов», – сказал Руслан в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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