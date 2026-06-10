«Ее не будет со мной». Малиновский принял тяжелое семейное решение

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что его семья не полетит с ним в Турцию, где он будет выступать за «Трабзонспор», а останется в Италии.

«После Украины Италия стала моим вторым домом. Я провел некоторое время в Бельгии и Франции, но эти шесть с половиной замечательных лет оставили незабываемый след. Посмотрим, где я буду жить в конце своей карьеры, но да – это мой дом: мои дети родились в Италии, и моя жена здесь счастлива.

Сначала она не поедет со мной в Турцию. Мы поговорим об этом чуть позже. Моя дочь ходит в школу и счастлива здесь, у нее много друзей. Но я хочу снова играть. Моя цель – следующий чемпионат Европы, а может, и снова Лига чемпионов», – сказал Руслан в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан назвал Малиновского выдающейся фигурой для Серии А.