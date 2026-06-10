Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру
Вингер сборной Бразилии решил остаться в составе мадридского «Реала» на сезон 2026/27
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор решил провести сезон 2026/27 в составе мадридского «Реала» и не рассматривать предложения других команд.
В течении последнего года королевский клуб неоднократно вел переговоры о продлении контракта, однако 25-летний футболист отказался подписывать новое соглашение из-за неудовлетворительных финансовых условий.
По информации авторитетного издания AS, бразилец решил остаться в Мадриде еще на год, чтобы иметь возможность обсудить новый контракт. Стороны планируют вернуться к этому вопросу после чемпионата мира.
Винисиус провел 53 матча в составе «Реала» в сезоне 2025/26, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет 140 миллионов евро.
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