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Испания
10 июня 2026, 16:41 | Обновлено 10 июня 2026, 16:49
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Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру

Вингер сборной Бразилии решил остаться в составе мадридского «Реала» на сезон 2026/27

10 июня 2026, 16:41 | Обновлено 10 июня 2026, 16:49
1221
3 Comments
Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор решил провести сезон 2026/27 в составе мадридского «Реала» и не рассматривать предложения других команд.

В течении последнего года королевский клуб неоднократно вел переговоры о продлении контракта, однако 25-летний футболист отказался подписывать новое соглашение из-за неудовлетворительных финансовых условий.

По информации авторитетного издания AS, бразилец решил остаться в Мадриде еще на год, чтобы иметь возможность обсудить новый контракт. Стороны планируют вернуться к этому вопросу после чемпионата мира.

Винисиус провел 53 матча в составе «Реала» в сезоне 2025/26, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет 140 миллионов евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Николай Тытюк Источник: AS
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Я думал он выбрал Динамо. 
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Молодець, Віні. Будемо смакувати твої голи за Реал.
А зараз удачі бразильській збірній на ЧС!🇧🇷✊
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-2
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