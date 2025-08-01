Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор снова отказался продлевать контракт, так как недоволен финансовыми условиями.

25-летний футболист считает себя одним из лучших игроков в мире и уверен, что заслужил повышение зарплаты в новом соглашении. Бразилец попросил «сливочных» аналогичные условия, какие имеет французский форвард Килиан Мбаппе.

По информации испанской прессы, королевский клуб в очередной раз обратился к Винисиусу, чтобы заключить новую сделку, однако вингер не изменил своего мнения. Он не продлит сотрудничество, пока не будут выполнены его требования.

Сообщается, что ситуация зашла в тупик и стороны пока не знают, как найти выход. «Реал» не намерен улучшать свое предложение, потому что боится, что это нарушит финансовую иерархию в команде и другие игроки будут требовать повышения зарплаты.