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  4. Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Испания
01 августа 2025, 22:23 |
1311
2

Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт

Винисиус не будет идти на уступки, пока команда не выполнит его требования

01 августа 2025, 22:23 |
1311
2
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор снова отказался продлевать контракт, так как недоволен финансовыми условиями.

25-летний футболист считает себя одним из лучших игроков в мире и уверен, что заслужил повышение зарплаты в новом соглашении. Бразилец попросил «сливочных» аналогичные условия, какие имеет французский форвард Килиан Мбаппе.

По информации испанской прессы, королевский клуб в очередной раз обратился к Винисиусу, чтобы заключить новую сделку, однако вингер не изменил своего мнения. Он не продлит сотрудничество, пока не будут выполнены его требования.

Сообщается, что ситуация зашла в тупик и стороны пока не знают, как найти выход. «Реал» не намерен улучшать свое предложение, потому что боится, что это нарушит финансовую иерархию в команде и другие игроки будут требовать повышения зарплаты.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе продление контракта
Николай Титюк Источник: Cadena Ser
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Керівництво Реалу частково само винне у завищеній самооцінці Вінісіуса. Чого вартий хоча б демарш на ЗМ. 
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0
Александр Бондарь
И какой сейчас микроклимат будет из за этой обезьяны?Не болею за Реал с тех пор как там Кристина играЛО,но это животное это что то
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-2
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