ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил трансфер вратаря за 25 миллионов евро
Юэн Жауэн покинул «Реймс» и переехал в «Ньюкасл»
Английский «Ньюкасл» официально переманил к себе 20-летнего защитника французского «Реймса» Юэна Жауэна.
По информации портала Transfermarkt, молодой вратарь обошёлся «сорокам» в 20 миллионов евро.
Условия контракта Жауэна с «Ньюкаслом» не разглашаются, однако клуб отметил, что стороны договорились о долгосрочном соглашении.
«Я очень рад стать игроком «Ньюкасл Юнайтед». Когда я посетил тренировочную базу, я сразу увидел, насколько все здесь увлечены клубом и своей работой, и мне сразу понравилась эта атмосфера. Также у меня была возможность увидеть стадион – он просто огромный.
Я много слышал о болельщиках и о том, что они являются лучшими в стране. Страсть всего города и атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» известны во всем футбольном мире, и я с нетерпением жду возможности почувствовать это лично.
Как вратарь, я люблю ситуации один на один и современный стиль игры – начинать атаки из обороны и уверенно чувствовать себя с мячом в ногах. Теперь я хочу развиваться рядом с отличными игроками и персоналом, наслаждаться футболом и доказать свою ценность на поле», – сказал Юэн.
Частью клуба «Реймс» Юэн стал летом 2023 года, однако выступал то за вторую команду, то отправлялся в аренду. Лишь в сезоне 2025/26 Жауэн дебютировал за основу и проявил себя максимально.
В составе французского клуба Юэн провел 34 матча, в которых 15 раз сыграл на ноль.
We have completed the signing of highly-sought after goalkeeper Ewen Jaouen from Stade de Reims on a long-term contract 🙌 pic.twitter.com/rvIqoCw8W5— Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026
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