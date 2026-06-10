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Англия
10 июня 2026, 15:17 | Обновлено 10 июня 2026, 16:04
922
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил трансфер вратаря за 25 миллионов евро

Юэн Жауэн покинул «Реймс» и переехал в «Ньюкасл»

10 июня 2026, 15:17 | Обновлено 10 июня 2026, 16:04
922
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил трансфер вратаря за 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Юэн Жауэн
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Английский «Ньюкасл» официально переманил к себе 20-летнего защитника французского «Реймса» Юэна Жауэна.

По информации портала Transfermarkt, молодой вратарь обошёлся «сорокам» в 20 миллионов евро.

Условия контракта Жауэна с «Ньюкаслом» не разглашаются, однако клуб отметил, что стороны договорились о долгосрочном соглашении.

«Я очень рад стать игроком «Ньюкасл Юнайтед». Когда я посетил тренировочную базу, я сразу увидел, насколько все здесь увлечены клубом и своей работой, и мне сразу понравилась эта атмосфера. Также у меня была возможность увидеть стадион – он просто огромный.

Я много слышал о болельщиках и о том, что они являются лучшими в стране. Страсть всего города и атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» известны во всем футбольном мире, и я с нетерпением жду возможности почувствовать это лично.

Как вратарь, я люблю ситуации один на один и современный стиль игры – начинать атаки из обороны и уверенно чувствовать себя с мячом в ногах. Теперь я хочу развиваться рядом с отличными игроками и персоналом, наслаждаться футболом и доказать свою ценность на поле», – сказал Юэн.

Частью клуба «Реймс» Юэн стал летом 2023 года, однако выступал то за вторую команду, то отправлялся в аренду. Лишь в сезоне 2025/26 Жауэн дебютировал за основу и проявил себя максимально.

В составе французского клуба Юэн провел 34 матча, в которых 15 раз сыграл на ноль.

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Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Реймс трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: ФК Ньюкасл
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