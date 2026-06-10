Самый богатый клуб мира меняет курс и стратегию работы на трансферном рынке
Кажется, в «Ньюкасле» не готовы продолжать участвовать в «гонке вооружений»
Если проанализировать сделки на мировом футбольном трансферном рынке за последние десять-пятнадцать лет, то можно легко заметить, как суммы отступных за наиболее мастеровитых и известных исполнителей взлетели буквально до небес. Если ранее планка в 60-70 миллионов евро выглядела очень существенной, а 100 миллионов и выше вообще рассматривались как космос, то сегодня подобного рода сделки заключаются в летнее трансферное окно во вполне пристойном количестве, иногда даже измеряясь десятками.
Причиной этого стал приход в футбол глобальных корпораций, а порой – и государств. Они вливают в игру сотни миллионов евро, на что немедленно реагирует рынок, и пока сложно представить, как эту ситуацию можно «откатить» обратно.
Что правда, в самом богатом клубе мирового футбола (по крайней мере, с точки зрения оценочного состояния их мажоритарного владельца – Суверенного фонда Саудовской Аравии) – английском «Ньюкасле» – похоже, добровольно решили изменить стратегию. Пока рано говорить о полном развороте на 180 градусов, однако перемены в подходе все-таки выглядят более чем глобальными. В ближайшее время в «Ньюкасле» вряд ли стоит ждать сделок калибра Тонали, Эланги, Вольтемаде или Исака. Клуб начал менять подход к селекции и скаутингу, в результате чего затрат станет меньше, а в стан «сорок» будут приходить не уже раскрывшиеся звезды, а те, кто только находится на пути к этому статусу.
Ярким примером изменения стратегии считается 20-летний голкипер «Реймса» Эвен Жауэн, за которого «сороки» выиграли конкуренцию у мадридского «Реала». Вратарь, на счету которого пока лишь 2 матча за сборную Франции U-21, а вершиной на клубном уровне являются выступления во французской Лиге 2, перебирается на Туманный Альбион за 20 миллионов евро. Да, за футболиста с таким «опытом» два десятка миллионов видятся более чем значительной суммой, однако в «Ньюкасле» уверены, что за этим вратарем будущее, а также полагают, что лучше купить трех-четырех исполнителей по 20 миллионов, чем одного за 60 или 80. Причем что гарантии успеха для клуба не обеспечены ни в первом, ни во втором случае, но при ставке на молодежь, потенциально действительно можно получить гораздо больше.
При этом, Жауэн вовсе не единственный молодой и перспективный талант, на которого делают ставку в «Ньюкасле». Прямо сейчас, по данным инсайдеров, «сороки» имеют пристойный список из юных исполнителей, которые способны существенно спрогрессировать в будущем и помочь «Ньюкаслу» добиться успеха в английской Премьер-лиге и других соревнованиях.
Например, в СМИ писали об интересе «Ньюкасла» к 22-летнему вингеру «Осасуны» Виктору Муньосу, или 18-летнему его коллеге по амплуа Зейдоку Йоханна из шведского клуба АИК. Последнего, что правда, уже успел перехватить «Брайтон», однако именно трансферная стратегия «чаек» и нравится инвесторам «Ньюкасла» и они дали указание руководству клуба как следует поработать в этом направлении.
Важно и то, что в «Ньюкасле» совсем не собираются противиться продаже ряда своих нынешних лидеров, если те выражают очевидное желание попробовать силы в другом месте. Так, в конце мая «сороки» продали в «Барселону» своего 25-летнего вингера Энтони Гордона, что принесло английскому клубу 80 миллионов евро, и стало второй в истории самой дорогой продажей для «Ньюкасла». Не будет перечить клуб и против ухода Сандро Тонали, на которого уже установили ценник и который находится в фокусе внимания «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Манчестер Сити». Каждому из проданных лидеров «Ньюкасл» намерен подыскать молодую и перспективную замену – например, вместо Тонали на «Сент-Джеймс Парк» может прибыть 22-летний Ламин Камара из «Монако», который оценивается втрое дешевле, чем «сороки» хотели бы выручить за Тонали.
Важно то, что согласно последних инсайдерских данных от британских источников, «Ньюкасл» точно не нацелен заменять проданных лидеров уже готовыми и опытными футболистами высочайшего уровня. «Сороки» твердо настроены попробовать пойти по модели «Брайтона» или «Борнмута», но обладая при этом значительно большими ресурсами и возможностями при работе на рынке молодых талантов. Эта стратегия, на первый взгляд, сопряжена со значительным риском, однако и предыдущая себя не слишком-то и проявила, учитывая финиш «Ньюкасла» на 12-м месте по итогам сезона-2025/26.
Конечно, 40 миллионов евро за Камара или 30 миллионов за Муньоса – это также очень значительные расходы, но не по меркам сегодняшней английской Премьер-лиги или по сравнению с предыдущими капиталовложениями «сорок» в новичков. Ранее в «Ньюкасле» заявляли об амбициозной задаче – стать лучшим клубом мира к 2030 году. И сейчас, когда ставка будет делаться на молодых и перспективных талантов, реализация этих планов выглядит еще более сомнительной, чем раньше. Неопытным футболистам вроде Жауэна однозначно потребуется несколько лет на адаптацию к уровню АПЛ, а также на постепенное развитие и прогресс. Но, с другой стороны, фанатов «Ньюкасла» однозначно способен обнадежить факт ставки на будущее и на стратегию среднесрочной, а не краткосрочной перспективы. Это говорит о том, что саудовские инвесторы не намерены бросать «сорок» как наскучившую им игрушку, а планируют выстроить проект по-новому – со ставкой на талант и чутье скаутов, которые могут подписать не тех, кто блистает сегодня, а тех, кто способен вырасти в звезду наивысшего уровня завтра или послезавтра и крайне мотивирован отдавать все силы на текущем этапе именно за «Ньюкасл».
Безусловно, нельзя не отмечать и сокращение инвестиций в спорт со стороны саудовских властей. На фоне глобального кризиса энергоресурсов, вызванного войной США и Израиля против Ирана, на мировых рынках наблюдается высокая нестабильность, чтобы вливать куда-то средства без реальных на то экономических обоснований. Эпоха «приручения» футбола со стороны саудитов, кажется, подходит к концу, и сейчас тамошние инвесторы больше думают над все более и более разумном управлении активами. В конце концов, даже в саудовской Про-лиге в последнее время все больше делают ставку на молодых талантов, а не на высокооплачиваемых звездных ветеранов, так почему же «Ньюкасл», глобально относящийся к тому же собственнику, должен выделяться в своих кадровых подходах?..
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