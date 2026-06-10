Самый богатый клуб мира меняет курс и стратегию работы на трансферном рынке

Если проанализировать сделки на мировом футбольном трансферном рынке за последние десять-пятнадцать лет, то можно легко заметить, как суммы отступных за наиболее мастеровитых и известных исполнителей взлетели буквально до небес. Если ранее планка в 60-70 миллионов евро выглядела очень существенной, а 100 миллионов и выше вообще рассматривались как космос, то сегодня подобного рода сделки заключаются в летнее трансферное окно во вполне пристойном количестве, иногда даже измеряясь десятками.

Причиной этого стал приход в футбол глобальных корпораций, а порой – и государств. Они вливают в игру сотни миллионов евро, на что немедленно реагирует рынок, и пока сложно представить, как эту ситуацию можно «откатить» обратно.

Что правда, в самом богатом клубе мирового футбола (по крайней мере, с точки зрения оценочного состояния их мажоритарного владельца – Суверенного фонда Саудовской Аравии) – английском «Ньюкасле» – похоже, добровольно решили изменить стратегию. Пока рано говорить о полном развороте на 180 градусов, однако перемены в подходе все-таки выглядят более чем глобальными. В ближайшее время в «Ньюкасле» вряд ли стоит ждать сделок калибра Тонали, Эланги, Вольтемаде или Исака. Клуб начал менять подход к селекции и скаутингу, в результате чего затрат станет меньше, а в стан «сорок» будут приходить не уже раскрывшиеся звезды, а те, кто только находится на пути к этому статусу.

Ярким примером изменения стратегии считается 20-летний голкипер «Реймса» Эвен Жауэн, за которого «сороки» выиграли конкуренцию у мадридского «Реала». Вратарь, на счету которого пока лишь 2 матча за сборную Франции U-21, а вершиной на клубном уровне являются выступления во французской Лиге 2, перебирается на Туманный Альбион за 20 миллионов евро. Да, за футболиста с таким «опытом» два десятка миллионов видятся более чем значительной суммой, однако в «Ньюкасле» уверены, что за этим вратарем будущее, а также полагают, что лучше купить трех-четырех исполнителей по 20 миллионов, чем одного за 60 или 80. Причем что гарантии успеха для клуба не обеспечены ни в первом, ни во втором случае, но при ставке на молодежь, потенциально действительно можно получить гораздо больше.

При этом, Жауэн вовсе не единственный молодой и перспективный талант, на которого делают ставку в «Ньюкасле». Прямо сейчас, по данным инсайдеров, «сороки» имеют пристойный список из юных исполнителей, которые способны существенно спрогрессировать в будущем и помочь «Ньюкаслу» добиться успеха в английской Премьер-лиге и других соревнованиях.

Например, в СМИ писали об интересе «Ньюкасла» к 22-летнему вингеру «Осасуны» Виктору Муньосу, или 18-летнему его коллеге по амплуа Зейдоку Йоханна из шведского клуба АИК. Последнего, что правда, уже успел перехватить «Брайтон», однако именно трансферная стратегия «чаек» и нравится инвесторам «Ньюкасла» и они дали указание руководству клуба как следует поработать в этом направлении.

Важно и то, что в «Ньюкасле» совсем не собираются противиться продаже ряда своих нынешних лидеров, если те выражают очевидное желание попробовать силы в другом месте. Так, в конце мая «сороки» продали в «Барселону» своего 25-летнего вингера Энтони Гордона, что принесло английскому клубу 80 миллионов евро, и стало второй в истории самой дорогой продажей для «Ньюкасла». Не будет перечить клуб и против ухода Сандро Тонали, на которого уже установили ценник и который находится в фокусе внимания «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Манчестер Сити». Каждому из проданных лидеров «Ньюкасл» намерен подыскать молодую и перспективную замену – например, вместо Тонали на «Сент-Джеймс Парк» может прибыть 22-летний Ламин Камара из «Монако», который оценивается втрое дешевле, чем «сороки» хотели бы выручить за Тонали.

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Важно то, что согласно последних инсайдерских данных от британских источников, «Ньюкасл» точно не нацелен заменять проданных лидеров уже готовыми и опытными футболистами высочайшего уровня. «Сороки» твердо настроены попробовать пойти по модели «Брайтона» или «Борнмута», но обладая при этом значительно большими ресурсами и возможностями при работе на рынке молодых талантов. Эта стратегия, на первый взгляд, сопряжена со значительным риском, однако и предыдущая себя не слишком-то и проявила, учитывая финиш «Ньюкасла» на 12-м месте по итогам сезона-2025/26.

Конечно, 40 миллионов евро за Камара или 30 миллионов за Муньоса – это также очень значительные расходы, но не по меркам сегодняшней английской Премьер-лиги или по сравнению с предыдущими капиталовложениями «сорок» в новичков. Ранее в «Ньюкасле» заявляли об амбициозной задаче – стать лучшим клубом мира к 2030 году. И сейчас, когда ставка будет делаться на молодых и перспективных талантов, реализация этих планов выглядит еще более сомнительной, чем раньше. Неопытным футболистам вроде Жауэна однозначно потребуется несколько лет на адаптацию к уровню АПЛ, а также на постепенное развитие и прогресс. Но, с другой стороны, фанатов «Ньюкасла» однозначно способен обнадежить факт ставки на будущее и на стратегию среднесрочной, а не краткосрочной перспективы. Это говорит о том, что саудовские инвесторы не намерены бросать «сорок» как наскучившую им игрушку, а планируют выстроить проект по-новому – со ставкой на талант и чутье скаутов, которые могут подписать не тех, кто блистает сегодня, а тех, кто способен вырасти в звезду наивысшего уровня завтра или послезавтра и крайне мотивирован отдавать все силы на текущем этапе именно за «Ньюкасл».

Безусловно, нельзя не отмечать и сокращение инвестиций в спорт со стороны саудовских властей. На фоне глобального кризиса энергоресурсов, вызванного войной США и Израиля против Ирана, на мировых рынках наблюдается высокая нестабильность, чтобы вливать куда-то средства без реальных на то экономических обоснований. Эпоха «приручения» футбола со стороны саудитов, кажется, подходит к концу, и сейчас тамошние инвесторы больше думают над все более и более разумном управлении активами. В конце концов, даже в саудовской Про-лиге в последнее время все больше делают ставку на молодых талантов, а не на высокооплачиваемых звездных ветеранов, так почему же «Ньюкасл», глобально относящийся к тому же собственнику, должен выделяться в своих кадровых подходах?..