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  4. Малиновский признался, кто убедил его перейти в Трабзонспор
Турция
10 июня 2026, 14:36 |
486
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Малиновский признался, кто убедил его перейти в Трабзонспор

Руслан советовался с Экубаном

10 июня 2026, 14:36 |
486
3 Comments
Малиновский признался, кто убедил его перейти в Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, как принял решение о переходе в турецкий «Трабзонспор».

По словам игрока, перед подписанием контракта он советовался по этому поводу с бывшим нападающим «бордо-синих» Калебом Экубаном, с которым они вместе играли за «Дженоа».

«Он рассказал мне обо всех положительных аспектах: красивом и уютном стадионе, атмосфере, любви болельщиков к футболу. Мне нравится давление и напряжение, я хочу почувствовать их снова», – сказал Малиновский.

Экубан играл за «Трабзонспор» с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне клуб занял третье место в чемпионате Турции, уступив только «Галатасараю» и «Фенербахче». В составе первой команды играет еще один украинец – защитник Арсений Батагов. До недавнего времени здесь также выступал вингер сборной Украины Александр Зубков.

Малиновский подписал с «Трабзонспором» трехлетний контракт. Годовая зарплата украинца, по данным СМИ, составит 1,2–1,5 млн евро.

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Руслан Малиновский Калеб Экубан Дженоа Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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Руслан ще може кілька років сяяти. Пограє в ЛЄ, куди з Дженоа майже нереально пробитись 🙂
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Його переконав ОЛійник Інфа 100%
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Трабзонспор топ, тому Маліна ні секундочки не сумнівався ♥️💙
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