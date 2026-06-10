Малиновский признался, кто убедил его перейти в Трабзонспор

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, как принял решение о переходе в турецкий «Трабзонспор».

По словам игрока, перед подписанием контракта он советовался по этому поводу с бывшим нападающим «бордо-синих» Калебом Экубаном, с которым они вместе играли за «Дженоа».

«Он рассказал мне обо всех положительных аспектах: красивом и уютном стадионе, атмосфере, любви болельщиков к футболу. Мне нравится давление и напряжение, я хочу почувствовать их снова», – сказал Малиновский.

Экубан играл за «Трабзонспор» с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне клуб занял третье место в чемпионате Турции, уступив только «Галатасараю» и «Фенербахче». В составе первой команды играет еще один украинец – защитник Арсений Батагов. До недавнего времени здесь также выступал вингер сборной Украины Александр Зубков.

Малиновский подписал с «Трабзонспором» трехлетний контракт. Годовая зарплата украинца, по данным СМИ, составит 1,2–1,5 млн евро.