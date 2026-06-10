МАЛИНОВСКИЙ: «Моя цель – Евро-2028 и, возможно, Лига чемпионов»

33-летний полузащитник «Трабзонспора» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих планах на будущее.

«Я хочу продолжать играть. Моя цель – следующий Евро и, возможно, снова сыграть в Лиге чемпионов: я провел около двадцати матчей – это совсем другой уровень», – сказал футболист.

Малиновский подписал с турецким клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне «Трабзонспор» финишировал на третьем месте в национальном первенстве, минимально уступив «Фенербахче» и «Галатасараю», а также выиграл Кубок Турции. В следующем сезоне команда Фатиха Текке сыграет в Лиге Европы.