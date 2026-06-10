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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Моя цель – Евро-2028 и, возможно, Лига чемпионов»
Турция
10 июня 2026, 12:50 | Обновлено 10 июня 2026, 13:04
210
0

МАЛИНОВСКИЙ: «Моя цель – Евро-2028 и, возможно, Лига чемпионов»

Руслан хочет еще поиграть на высоком уровне

10 июня 2026, 12:50 | Обновлено 10 июня 2026, 13:04
210
0
МАЛИНОВСКИЙ: «Моя цель – Евро-2028 и, возможно, Лига чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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33-летний полузащитник «Трабзонспора» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих планах на будущее.

«Я хочу продолжать играть. Моя цель – следующий Евро и, возможно, снова сыграть в Лиге чемпионов: я провел около двадцати матчей – это совсем другой уровень», – сказал футболист.

Малиновский подписал с турецким клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне «Трабзонспор» финишировал на третьем месте в национальном первенстве, минимально уступив «Фенербахче» и «Галатасараю», а также выиграл Кубок Турции. В следующем сезоне команда Фатиха Текке сыграет в Лиге Европы.

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Руслан Малиновский Трабзонспор сборная Украины по футболу чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
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