МАЛИНОВСКИЙ: «Моя цель – Евро-2028 и, возможно, Лига чемпионов»
Руслан хочет еще поиграть на высоком уровне
33-летний полузащитник «Трабзонспора» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своих планах на будущее.
«Я хочу продолжать играть. Моя цель – следующий Евро и, возможно, снова сыграть в Лиге чемпионов: я провел около двадцати матчей – это совсем другой уровень», – сказал футболист.
Малиновский подписал с турецким клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне «Трабзонспор» финишировал на третьем месте в национальном первенстве, минимально уступив «Фенербахче» и «Галатасараю», а также выиграл Кубок Турции. В следующем сезоне команда Фатиха Текке сыграет в Лиге Европы.
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