Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату

Украинский вингер Виктор Цыганков определился с новым клубом.

После вылета «Жироны» из Ла Лиги интерес к 28-летнему футболисту проявили сразу несколько клубов. Среди претендентов на украинца назывались «Эспаньол» и «Аякс».

Впрочем, по информации источника, ближе всех к подписанию Цыганкова на данный момент находится турецкий «Трабзонспор». Сообщается, что клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом и предложил ему более выгодные финансовые условия, чем конкуренты.

Ранее представители «Аякса» также контактировали с украинцем, однако турецкая сторона сумела убедить игрока лучшей зарплатой. Из-за этого амстердамский клуб фактически выбыл из борьбы за трансфер.

Отмечается, что сам Цыганков больше не создает никаких препятствий для перехода. Теперь окончательное решение зависит от договоренностей между клубами.

«Жирона» рассчитывает получить около 10 миллионов евро. При этом половина средств от будущей продажи должна достаться киевскому «Динамо», которое сохранило 50% прав на футболиста.