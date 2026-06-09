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  4. Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Испания
09 июня 2026, 22:02 | Обновлено 09 июня 2026, 22:45
7078
24

Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату

Украинец готов к переезду в Турцию

09 июня 2026, 22:02 | Обновлено 09 июня 2026, 22:45
7078
24 Comments
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков определился с новым клубом.

После вылета «Жироны» из Ла Лиги интерес к 28-летнему футболисту проявили сразу несколько клубов. Среди претендентов на украинца назывались «Эспаньол» и «Аякс».

Впрочем, по информации источника, ближе всех к подписанию Цыганкова на данный момент находится турецкий «Трабзонспор». Сообщается, что клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом и предложил ему более выгодные финансовые условия, чем конкуренты.

Ранее представители «Аякса» также контактировали с украинцем, однако турецкая сторона сумела убедить игрока лучшей зарплатой. Из-за этого амстердамский клуб фактически выбыл из борьбы за трансфер.

Отмечается, что сам Цыганков больше не создает никаких препятствий для перехода. Теперь окончательное решение зависит от договоренностей между клубами.

«Жирона» рассчитывает получить около 10 миллионов евро. При этом половина средств от будущей продажи должна достаться киевскому «Динамо», которое сохранило 50% прав на футболиста.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: La Grada
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Комментарии 24
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Як можна заблокувати новини про Трабзонспор ?
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
від олійченка і його трабзонспора вже ригати хочеться, вставте вже йому кляпа в одне місце, або не  в одне.
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+8
Не розумію Олійченка, чому він намагається продати Циганкова саме в Трабзонспор? Таке враження, що це Олійченку капне відсоток за трансфер.)
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+6
Олійченко сам ухвалює рішення, потім його спростовує. Хтось ще дивується?) Клікбейт...
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+6
Хто знає якийсь нормальний український сайт спортивних нових?
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Люди які колись срались між собою зараз сходяться в одному - олійник це шляпа повна. І статті його це довбана жовта преса.
Він як ті кацапи в перші місяці війни - заставив людей об'єднатися 
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+5
Та як ви заїбали!
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+5
Олень ---журналист-отморозок,лучший способ его проучить это игнорировать его писульки.
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+2
Мля, ви ще не заїбались торгувати Циганковим? По три рази на день перепродаєте його. 🤪 Добре, що хоч він цього не знає
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+2
Яке гавняне стало видання і які гавняні журналісти, пишуть що попало, ли би написати. 
Ответить
+2
Шо за "джерело"? Все теж саме?)))
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+2
не дай бог....
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0
Олійченко посилається на La Garda, а вони посилаються на sport.ua 
Знайшов на La Garda про Циганкова і про те, що інформацію про його наміри вони отримали з цього сайту.😉
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0
Правильный выбор. Деньги в футболе, это главное. Были бы зарплаты по несколько сотен тысяч в год, то можно было бы подумать про жертвы ради спортивных достижених, но не когда это миллионы. 
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0
Чекаємо Віктора💪🇺🇦 в Трабзонспорі♥️💙 🙂
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-4
Але, авторе, чого так на зарплаті акцентуєте?🫤 Перш за все, Трабзон привабливий як чудове місто біля моря, історією 7-кратних чемпіонів Туреччини, участю в ЛЄ і, ГОЛОВНЕ, - можливістю грати разом зі співвітчизниками🇺🇦, як було і в Жироні. 🙂
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-6
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