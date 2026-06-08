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  4. Цыганкову нашли идеальный клуб в Италии, который удивил Европу
Италия
08 июня 2026, 04:32 |
98
0

Цыганкову нашли идеальный клуб в Италии, который удивил Европу

Аналитики FootballTransfers считают, что Виктор отлично впишется в систему «Комо»

08 июня 2026, 04:32 |
98
0
Цыганкову нашли идеальный клуб в Италии, который удивил Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Главный тренер «Аякса» Мичел заинтересован в приглашении вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, с которым ранее успешно работал в «Жироне».

Как сообщают аналитики FootballTransfers, потенциальный переход украинца в амстердамский клуб получил оценку совместимости на уровне 65 баллов из 100. В то же время эксперты отмечают, что этот показатель не полностью отражает реальную картину.

Основным фактором, повлиявшим на относительно невысокий рейтинг, стал стиль игры команд. Во времена работы Мичела в «Жироне» команда демонстрировала значительно более атакующий футбол, чем нынешний «Аякс». Однако существует мнение, что после прихода испанского специалиста амстердамцы могут вернуться к более агрессивной модели игры, что значительно улучшит адаптацию украинца.

Больше всего вопросов вызывает спортивная целесообразность такого перехода. Эксперты считают, что переезд из одного из ведущих чемпионатов Европы в Эредивизи вряд ли станет шагом вперед в развитии карьеры украинца. Именно поэтому варианты с итальянскими клубами, в частности «Фиорентиной» или «Комо», рассматриваются как более перспективные с точки зрения футбольного прогресса.

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Виктор Цыганков Фиорентина Комо Аякс Жирона трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
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