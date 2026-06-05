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  4. В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 22:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:58
1643
0

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

05 июня 2026, 22:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:58
1643
0
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

Турецкая пресса обратила внимание на израильские корни Цыганкова. Однако это не станет препятствием для трансфера. В Турции знают, что в свое время Цыганков получил предложение играть за сборную Израиля и отказался от него.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги сборная Израиля по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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