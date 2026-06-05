В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

Турецкая пресса обратила внимание на израильские корни Цыганкова. Однако это не станет препятствием для трансфера. В Турции знают, что в свое время Цыганков получил предложение играть за сборную Израиля и отказался от него.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.