Украина. Премьер лига05 июня 2026, 22:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:58
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В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова
05 июня 2026, 22:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:58
1643
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Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
Турецкая пресса обратила внимание на израильские корни Цыганкова. Однако это не станет препятствием для трансфера. В Турции знают, что в свое время Цыганков получил предложение играть за сборную Израиля и отказался от него.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.
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