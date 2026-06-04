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  4. Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 08:02 |
1795
5

Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым

«Трабзонспор» работает над тремя трансферами: среди целей – Цыганков и Волошин

04 июня 2026, 08:02 |
1795
5 Comments
Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает активную работу на трансферном рынке и ведет переговоры сразу по нескольким футболистам.

По информации источника, клуб сделал предложение в размере 5,5 миллиона евро за вингера Джозефа Опоку. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.

Также «Трабзонспор» не оставляет попыток подписать украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова. Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже направил официальное предложение испанской команде.

Кроме того, в шорт-лист «Трабзонспора» входит вингер киевского «Динамо» Назар Волошин. Турецкий клуб рассматривает украинца как один из вариантов для усиления атакующей линии.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Динамо Киев Назар Волошин (Динамо)
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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"Відомий" турецький клуб... . Як анекдот
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Получиться "Вологанков" или "Циганошин".
Мульт був "КітПес"
Давайте больше наркомании, я думаю можно дальше придумать новость, Трабзонспор решил скрестить левую ногу Циганкова и Правую Волошина, Тело Пономоренко, Голову Пихаленка. Между ног и сзади поставим Игоря Пердуту, 
Правую руку Забарного, Левую руку Михавко.
Трансфер "Собери сам"
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-1
Посилання на джерело з 130 лайками. Олійченко, за що ти так з нами?)
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