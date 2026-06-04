Известный клуб решил купить украинца из Динамо и объединить с Цыганковым
«Трабзонспор» работает над тремя трансферами: среди целей – Цыганков и Волошин
Турецкий «Трабзонспор» продолжает активную работу на трансферном рынке и ведет переговоры сразу по нескольким футболистам.
По информации источника, клуб сделал предложение в размере 5,5 миллиона евро за вингера Джозефа Опоку. В настоящее время переговоры между сторонами продолжаются.
Также «Трабзонспор» не оставляет попыток подписать украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова. Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже направил официальное предложение испанской команде.
Кроме того, в шорт-лист «Трабзонспора» входит вингер киевского «Динамо» Назар Волошин. Турецкий клуб рассматривает украинца как один из вариантов для усиления атакующей линии.
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Правую руку Забарного, Левую руку Михавко.
Трансфер "Собери сам"