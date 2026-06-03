Сенсация в Испании: Цыганкова отправляют в гранд Ла Лиги

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным после вылета «Жироны» из элитного дивизиона Испании.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что 28-летний футболист хочет остаться в Ла Лиге. Приоритетом для игрока и его семьи является продолжение карьеры именно в Испании, где он комфортно себя чувствует и привык к здешней жизни.

«Виктору Цыганкову и его семье очень нравится Испания. Акцент будет сделан на том, чтобы остаться именно в этом чемпионате. Я бы не исключал даже такого сценария, как переход в топ-клуб. Например, в «Барселону». Почему бы не потратить 10–15 миллионов на такого игрока, который может стать вариантом ротации или заменой для Ямала», — сказал Спиваковский.

Напомним, «Жирона» покинула Ла Лигу по итогам сезона, что может существенно повлиять на состав команды в летнее трансферное окно.