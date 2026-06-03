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  4. Сенсация в Испании: Цыганкова отправляют в гранд Ла Лиги
Испания
03 июня 2026, 06:32 |
1052
0

Сенсация в Испании: Цыганкова отправляют в гранд Ла Лиги

Украинец может продолжить карьеру в «Барселоне»

03 июня 2026, 06:32 |
1052
0
Сенсация в Испании: Цыганкова отправляют в гранд Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным после вылета «Жироны» из элитного дивизиона Испании.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что 28-летний футболист хочет остаться в Ла Лиге. Приоритетом для игрока и его семьи является продолжение карьеры именно в Испании, где он комфортно себя чувствует и привык к здешней жизни.

«Виктору Цыганкову и его семье очень нравится Испания. Акцент будет сделан на том, чтобы остаться именно в этом чемпионате. Я бы не исключал даже такого сценария, как переход в топ-клуб. Например, в «Барселону». Почему бы не потратить 10–15 миллионов на такого игрока, который может стать вариантом ротации или заменой для Ямала», — сказал Спиваковский.

Напомним, «Жирона» покинула Ла Лигу по итогам сезона, что может существенно повлиять на состав команды в летнее трансферное окно.

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трансферы Ла Лиги Барселона Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Михаил Спиваковский трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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