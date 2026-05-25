36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
«Аякс» интересуется Виктором
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом.
По информации испанского журналиста Ивана Кироса, серьезный интерес к 28-летнему футболисту проявляет амстердамский «Аякс». Нидерландский гранд рассматривает украинца как один из вариантов усиления фланга атаки перед новым сезоном
В сезоне-2025/26 Цыганков провел за «Жирону» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.
Контракт украинца с каталонским клубом действует до лета 2027 года, поэтому потенциальный трансфер может обойтись «Аяксу» в солидную сумму.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
