Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Испания
25 мая 2026, 22:02 |
2786
0

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны

«Аякс» интересуется Виктором

25 мая 2026, 22:02 |
2786
0
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом.

По информации испанского журналиста Ивана Кироса, серьезный интерес к 28-летнему футболисту проявляет амстердамский «Аякс». Нидерландский гранд рассматривает украинца как один из вариантов усиления фланга атаки перед новым сезоном

В сезоне-2025/26 Цыганков провел за «Жирону» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт украинца с каталонским клубом действует до лета 2027 года, поэтому потенциальный трансфер может обойтись «Аяксу» в солидную сумму.

По теме:
Саленко попытается доказать, что нужен Динамо
Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Реала за 75 млн
Моуриньо убедил звезду Интера перейти летом в Реал
Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Аякс
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25 мая 2026, 06:12 6
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров

Боксер – о поединке с Верховеном

Верес определился, где будет готовиться к сезону
Футбол | 25.05.2026, 20:23
Верес определился, где будет готовиться к сезону
Верес определился, где будет готовиться к сезону
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 25.05.2026, 09:15
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 22
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 3
Футбол
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем