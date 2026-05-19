Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Цыганков летом покинет клуб
Звездный футболист сборной Украины готов сменить клуб.
Как отметил журналист Игорь Цыганык, вингер «Жироны» Виктор Цыганков готов покинуть каталонский клуб и ждет предложений. Желание Цыганкова не изменит даже сохранение прописки «Жироны» в Ла Лиге.
В текущем сезоне Виктор Цыганков провел 31 матч в Ла Лиге, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что 28-летний украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции, если его команда вылетит из Ла Лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду U-21 возглавит Михайленко
Турецкий гранд действительно нацелен на сотрудничество с нынешним коучем «Шахтера»