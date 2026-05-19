Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону

Звездный футболист сборной Украины готов сменить клуб.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, вингер «Жироны» Виктор Цыганков готов покинуть каталонский клуб и ждет предложений. Желание Цыганкова не изменит даже сохранение прописки «Жироны» в Ла Лиге.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел 31 матч в Ла Лиге, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что 28-летний украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции, если его команда вылетит из Ла Лиги.