  4. Цыганкова могут отправить в Турцию из-за вылета из Ла Лиги
17 мая 2026, 23:15 | Обновлено 17 мая 2026, 23:50
Цыганкова могут отправить в Турцию из-за вылета из Ла Лиги

Судьба украинцев Жироны висит на волоске

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

28-летний украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции, если его команда вылетит из Ла Лиги.

После поражения от мадридского «Атлетико» (1:0) команда украинца опустилась на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и оказалась в зоне вылета в Сегунду.

В последнем туре «Жирона» сыграет решающий матч с «Эльче» – своим непосредственным конкурентом за спасительное 17-е место в Ла Лиге. При этом подопечных Мичела устроит только победа, поскольку отставание от соперника составляет два очка.

Как сообщает эксперт и комментатор турецкого канала Tivibu Spor Мурат Чолакоглу, если «Жирона» все же вылетит в Сегунду, то ведущие игроки команды могут пополнить состав «Истанбул Башакшехир». Среди вероятных новичков журналист называет и Цыганкова.

Один из лидеров чемпионата Турции, как и «Жирона», принадлежит холдингу City Football Group, поэтому трансфер будет оформить проще.

Как известно, за первую команду испанского клуба выступают еще два украинца – Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

Чемпионат Турции подошел к концу: разгромное поражение Трабзонспора
Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис
Севилья – Реал – 0:1. Победный мяч Винисиуса. Видео гола и обзор матча
Андрей Плыгун
Бенфика – без Лиги чемпионов? Итоговая таблица чемпионата Португалии
Футбол | 17 мая 2026, 23:37 0
Циганков у хорошій формі, якщо і піде то у нормальний чемпіонат, а не туркцьке  дніще
Будут хрусталь и еванат в Сегунде тусить , их реальный уровень 
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
