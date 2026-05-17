Цыганкова могут отправить в Турцию из-за вылета из Ла Лиги

28-летний украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции, если его команда вылетит из Ла Лиги.

После поражения от мадридского «Атлетико» (1:0) команда украинца опустилась на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и оказалась в зоне вылета в Сегунду.

В последнем туре «Жирона» сыграет решающий матч с «Эльче» – своим непосредственным конкурентом за спасительное 17-е место в Ла Лиге. При этом подопечных Мичела устроит только победа, поскольку отставание от соперника составляет два очка.

Как сообщает эксперт и комментатор турецкого канала Tivibu Spor Мурат Чолакоглу, если «Жирона» все же вылетит в Сегунду, то ведущие игроки команды могут пополнить состав «Истанбул Башакшехир». Среди вероятных новичков журналист называет и Цыганкова.

Один из лидеров чемпионата Турции, как и «Жирона», принадлежит холдингу City Football Group, поэтому трансфер будет оформить проще.

Как известно, за первую команду испанского клуба выступают еще два украинца – Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.