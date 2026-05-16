МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»

Наставник Жироны Мичел оценил слухи о том, что по итогам нынешнего сезона он покидает испанскую команду и переходить работать в Аякс.

«Аякс? У меня все в порядке, готовлюсь к решающим матчам сезона Ла Лиги и к тому, что команда должна остаться в элитном дивизионе».

«Я отдал все Жироне за эти 5 лет. Больше мне нечего сказать», – отметил Мичел.

Под руководством Мичела Жирона сумела выйти в Ла Лигу и пробиться в Лигу чемпионов, где команда играла в минувшем сезоне.

В текущем чемпионате Жирона набрала 40 очков и за два тура до конца идет 15-й.