МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»
Не подтвердил, но и не опроверг новости про Аякс
Наставник Жироны Мичел оценил слухи о том, что по итогам нынешнего сезона он покидает испанскую команду и переходить работать в Аякс.
«Аякс? У меня все в порядке, готовлюсь к решающим матчам сезона Ла Лиги и к тому, что команда должна остаться в элитном дивизионе».
«Я отдал все Жироне за эти 5 лет. Больше мне нечего сказать», – отметил Мичел.
Под руководством Мичела Жирона сумела выйти в Ла Лигу и пробиться в Лигу чемпионов, где команда играла в минувшем сезоне.
В текущем чемпионате Жирона набрала 40 очков и за два тура до конца идет 15-й.
