«Цыганков мало думает о футболе». В Испании жестко прошлись по украинцу
Самоотдача Виктора вызывает вопросы у Уго Алькараса
Информация о том, что клубы Ла Лиги заинтересованы в услугах 28-летнего вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, была воспринята в Испании неоднозначно.
В частности, известный журналист, редактор телеканала Telemadrid Уго Алькарас прокомментировал у себя в X слухи об интересе к украинцу со стороны «Эспаньола». Он считает, что Цыганков – очень талантливый и перспективный игрок, однако недостаточно работает над собой.
«В таланте Цыганкова я не сомневаюсь нисколько, а вот в его преданности команде – да. Если бы мне пришлось приложить усилия, я бы подписал в клуб игрока, который стремится к победе и хочет доказать свою состоятельность. А Цыганков на данный момент мало думает о футболе. Тем не менее, он был бы лучшим нападающим с большим отрывом», – написал эксперт.
В прошлом сезоне Цыганков забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Жирону». По итогам чемпионата Испании его команда заняла 19-е место в турнирной таблице и вылетела в Сегунду.
Del talento de Tsygankov no dudo ni lo mas mínimo, de su implicación en los equipos si.— Hugo Alcaraz (@Hugoag_01) June 10, 2026
Yo si tuviese que hacer un esfuerzo lo haria por un jugador con hambre y ganas de demostrar, Tsygankov piensa poco en el fútbol a estas alturas.
Dicho esto, seria el mejor atacante de largo. https://t.co/c3wX08Jr1g
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