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  4. «Цыганков мало думает о футболе». В Испании жестко прошлись по украинцу
Испания
10 июня 2026, 13:53 |
1196
1

«Цыганков мало думает о футболе». В Испании жестко прошлись по украинцу

Самоотдача Виктора вызывает вопросы у Уго Алькараса

10 июня 2026, 13:53 |
1196
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«Цыганков мало думает о футболе». В Испании жестко прошлись по украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Информация о том, что клубы Ла Лиги заинтересованы в услугах 28-летнего вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, была воспринята в Испании неоднозначно.

В частности, известный журналист, редактор телеканала Telemadrid Уго Алькарас прокомментировал у себя в X слухи об интересе к украинцу со стороны «Эспаньола». Он считает, что Цыганков – очень талантливый и перспективный игрок, однако недостаточно работает над собой.

«В таланте Цыганкова я не сомневаюсь нисколько, а вот в его преданности команде – да. Если бы мне пришлось приложить усилия, я бы подписал в клуб игрока, который стремится к победе и хочет доказать свою состоятельность. А Цыганков на данный момент мало думает о футболе. Тем не менее, он был бы лучшим нападающим с большим отрывом», – написал эксперт.

В прошлом сезоне Цыганков забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Жирону». По итогам чемпионата Испании его команда заняла 19-е место в турнирной таблице и вылетела в Сегунду.

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Виктор Цыганков Жирона Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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А хто ж тоді краще думає про футбол в Жироні ? Судячи з результату цього сезону там взагалі немає кого виділити !
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