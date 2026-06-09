Жирона обманула Виктора Цыганкова

Каталонская «Жирона» в свое время имела реальные возможности продать украинского вингера Виктора Цыганкова, однако решила оставить футболиста в составе.

По информации ТаТоТаке, интерес к украинцу проявляли сразу несколько известных клубов, среди которых «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Тоттенхэм». Все они были готовы предложить за Цыганкова реальные средства, однако руководство «Жироны» настаивало на сумме в 30 миллионов евро.

При этом, как утверждается, ранее каталонский клуб якобы обещал футболисту рассмотреть его продажу за более реалистичную компенсацию в случае поступления выгодного предложения.

Также отмечается, что представители «Жироны» заявляли в своих СМИ, что Цыганков полностью доволен своим положением в команде и не рассматривает вариант смены клуба.