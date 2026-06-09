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  4. Жирона обманула Виктора Цыганкова
Испания
09 июня 2026, 23:02 |
1901
3

Жирона обманула Виктора Цыганкова

Каталонский клуб не захотел раньше продавать украинца

09 июня 2026, 23:02 |
1901
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Жирона обманула Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Каталонская «Жирона» в свое время имела реальные возможности продать украинского вингера Виктора Цыганкова, однако решила оставить футболиста в составе.

По информации ТаТоТаке, интерес к украинцу проявляли сразу несколько известных клубов, среди которых «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Тоттенхэм». Все они были готовы предложить за Цыганкова реальные средства, однако руководство «Жироны» настаивало на сумме в 30 миллионов евро.

При этом, как утверждается, ранее каталонский клуб якобы обещал футболисту рассмотреть его продажу за более реалистичную компенсацию в случае поступления выгодного предложения.

Также отмечается, что представители «Жироны» заявляли в своих СМИ, что Цыганков полностью доволен своим положением в команде и не рассматривает вариант смены клуба.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Бетис Реал Сосьедад Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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і поділом з огляду на те як він по свинські йшов з Динамо, а його баті Смалійчукі  просвистіли всі вуха про розбудову топової карєри. А зараз хапаються за соломинку щоб хочаб в Трабзон вскочить, на рівень нижче того ДК з якого він втікав.
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