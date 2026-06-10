ОФИЦИАЛЬНО. Потерянный сезон. Тоттенхэм попрощался с легионером
Ив Биссума не договорился с клубом о новом контракте
Английский клуб «Тоттенхэм» официально сообщил об уходе 29-летнего опорного полузащитника Ива Биссумы.
Срок действия контракта футболиста истек, тогда как стороны не смогли договориться о новом соглашении.
Большую часть сезона-2025/26 Биссума пропустил из-за травмы колена, поэтому ему удалось принять участие лишь в 11 матчах.
Ив перешел в «Тоттенхэм» летом 2022 года из «Брайтона» за 29.2 миллиона евро. За четыре года полузащитник отыграл 111 матчей в составе «шпор», в которых забил два мяча.
Именно благодаря лондонскому клубу Биссума завоевал свой первый трофей – Лигу Европы сезона-2024/25. Футболист провел на поле все 90 минут и помог «шпорам» обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале (1:0).
Legacy number 864. A crucial part of our Europa League triumph in 2025. Forever part of our history.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
Thanks for everything, Biss 🤍 pic.twitter.com/X6rUNJktlU
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