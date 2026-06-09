Есть ли Трубин? Тоттенхэм составил список вратарей на замену Викарио
Украинец вошел в шорт-лист лондонского клуба
Руководство лондонского «Тоттенхэма» составило список вратарей, рассматриваемых в качестве потенциальной замены основному голкиперу команды Гульельмо Викарио.
Сообщается, что в последние недели клуб активно интересовался вратарем ПСЖ Люкой Шевалье. Источник отмечает, что на случай ухода Викарио из команды лондонцы рассматривают также кандидатуры Ноа Атуболу («Фрайбург»), Барта Вербрюггена («Брайтон»), Джеймса Траффорда («Манчестер Сити») и украинца Анатолия Трубина («Бенфика»).
Вратарь сборной Украины хорошо знаком с главным тренером «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби, с которым работал в «Шахтере». Трубин неоднократно подчеркивал, что хотел бы в будущем еще поиграть в команде, которую будет тренировать итальянец.
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