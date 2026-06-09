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  4. Есть ли Трубин? Тоттенхэм составил список вратарей на замену Викарио
Англия
09 июня 2026, 19:30 | Обновлено 09 июня 2026, 19:47
1104
0

Есть ли Трубин? Тоттенхэм составил список вратарей на замену Викарио

Украинец вошел в шорт-лист лондонского клуба

09 июня 2026, 19:30 | Обновлено 09 июня 2026, 19:47
1104
0
Есть ли Трубин? Тоттенхэм составил список вратарей на замену Викарио
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Руководство лондонского «Тоттенхэма» составило список вратарей, рассматриваемых в качестве потенциальной замены основному голкиперу команды Гульельмо Викарио.

Сообщается, что в последние недели клуб активно интересовался вратарем ПСЖ Люкой Шевалье. Источник отмечает, что на случай ухода Викарио из команды лондонцы рассматривают также кандидатуры Ноа Атуболу («Фрайбург»), Барта Вербрюггена («Брайтон»), Джеймса Траффорда («Манчестер Сити») и украинца Анатолия Трубина («Бенфика»).

Вратарь сборной Украины хорошо знаком с главным тренером «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби, с которым работал в «Шахтере». Трубин неоднократно подчеркивал, что хотел бы в будущем еще поиграть в команде, которую будет тренировать итальянец.

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Гульельмо Викарио Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы Барт Вербрюгген
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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