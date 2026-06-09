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Англия
09 июня 2026, 17:29 | Обновлено 09 июня 2026, 17:36
404
0

Миколенко подписал контракт и нашел для себя новую роль в Эвертоне

Виталий считает, что может быть полезен в качестве морального лидера Эвертона

09 июня 2026, 17:29 | Обновлено 09 июня 2026, 17:36
404
0
Миколенко подписал контракт и нашел для себя новую роль в Эвертоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко считает, что мог бы стать одним из моральных лидеров коллектива после того, как по итогам сезона карьеру завершил легенда клуба Шеймус Коулмен.

«Шеймус Колмен покинул команду, и нам нужно заменить такого игрока. Я не говорю, что им обязательно должен быть я, но я могу помочь в раздевалке, когда у нас больше нет Шеймуса».

«Тяжело без таких игроков, и я считаю, что могу быть полезен не только на поле в качестве игрока, но и в раздевалке», – сказал Миколенко.

27-летний футболист продлил контракт до 2029 года.

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Шеймус Коулмен Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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