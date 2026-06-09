Англия09 июня 2026, 17:29 | Обновлено 09 июня 2026, 17:36
404
0
Миколенко подписал контракт и нашел для себя новую роль в Эвертоне
Виталий считает, что может быть полезен в качестве морального лидера Эвертона
09 июня 2026, 17:29 | Обновлено 09 июня 2026, 17:36
404
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко считает, что мог бы стать одним из моральных лидеров коллектива после того, как по итогам сезона карьеру завершил легенда клуба Шеймус Коулмен.
«Шеймус Колмен покинул команду, и нам нужно заменить такого игрока. Я не говорю, что им обязательно должен быть я, но я могу помочь в раздевалке, когда у нас больше нет Шеймуса».
«Тяжело без таких игроков, и я считаю, что могу быть полезен не только на поле в качестве игрока, но и в раздевалке», – сказал Миколенко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 июня 2026, 17:01 12
Дарья в двух сетах справилась с Паулой Бадосой, успешно начав травяной сезон
Футбол | 09 июня 2026, 07:59 21
Защитника предложили «Ливерпулю»
Футбол | 09.06.2026, 16:31
Бокс | 09.06.2026, 02:05
Футбол | 09.06.2026, 15:15
Комментарии 0
Популярные новости
09.06.2026, 07:12 5
08.06.2026, 06:23 4
08.06.2026, 06:32 2
08.06.2026, 10:32 10
09.06.2026, 00:05
08.06.2026, 04:12 5
07.06.2026, 21:01 4
08.06.2026, 07:20 14