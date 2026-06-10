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Англия
10 июня 2026, 13:33 | Обновлено 10 июня 2026, 13:35
574
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с ветераном: 12 лет в клубе

Бен Дэвис задержится еще на сезон

10 июня 2026, 13:33 | Обновлено 10 июня 2026, 13:35
574
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с ветераном: 12 лет в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Дэвис
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33-летний защитник Бен Дэвис официально продлил сотрудничество с английским клубом «Тоттенхэм».

Новый контракт футболиста рассчитан еще на один сезон – до лета 2027 года.

«Тоттенхэм Хотспур» действительно ощущается как дом. Это была огромная часть моей футбольной карьеры, и я благодарен клубу за то, что он дал мне на этом этапе.

Последние несколько месяцев были сложными – я не мог помочь команде на поле в трудные моменты из-за травмы. Поэтому я старался помогать ребятам вне поля, быть голосом в раздевалке и внутри команды, вносить свой вклад любым возможным способом.

Мое сердце принадлежит этому клубу, и я отдам за него все», – заявил Бен.

Прошлый сезон опытный защитник предпочел бы забыть. Травма и операция выбили его из состава, поэтому он провел лишь пять матчей и забил один мяч.

Дэвис защищает цвета клуба с лета 2014 года. За этот период защитник принял участие в 363 матчах, в которых оформил 10 голов и 26 ассистов.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бен Дэвис продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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