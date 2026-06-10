ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продлил контракт с ветераном: 12 лет в клубе

33-летний защитник Бен Дэвис официально продлил сотрудничество с английским клубом «Тоттенхэм».

Новый контракт футболиста рассчитан еще на один сезон – до лета 2027 года.

«Тоттенхэм Хотспур» действительно ощущается как дом. Это была огромная часть моей футбольной карьеры, и я благодарен клубу за то, что он дал мне на этом этапе.

Последние несколько месяцев были сложными – я не мог помочь команде на поле в трудные моменты из-за травмы. Поэтому я старался помогать ребятам вне поля, быть голосом в раздевалке и внутри команды, вносить свой вклад любым возможным способом.

Мое сердце принадлежит этому клубу, и я отдам за него все», – заявил Бен.

Прошлый сезон опытный защитник предпочел бы забыть. Травма и операция выбили его из состава, поэтому он провел лишь пять матчей и забил один мяч.

Дэвис защищает цвета клуба с лета 2014 года. За этот период защитник принял участие в 363 матчах, в которых оформил 10 голов и 26 ассистов.