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  4. Динамо удивило поступком в отношении Караваева после ухода игрока в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 12:42 | Обновлено 10 июня 2026, 13:01
1638
0

Динамо удивило поступком в отношении Караваева после ухода игрока в Шахтер

«Бело-синие» проигнорировали футболиста

10 июня 2026, 12:42 | Обновлено 10 июня 2026, 13:01
1638
0
Динамо удивило поступком в отношении Караваева после ухода игрока в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев
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Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера и даже успел попрощаться с киевским Динамо в одном из интервью.

Пресс-служба киевского Динамо до сих пор не опубликовала никаких сообщений в своих социальных сетях об уходе Александра Караваева – в Динамо пока не простились с игроком, но активно «постят» другие сообщения о жизни клуба.

Александр Караваев – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зарю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.

Скриншот с официального Instagram-акаунта Динамо
Скриншот с официального сайта Динамо

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк свободный агент Украинская Премьер-лига Александр Караваев трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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