Динамо удивило поступком в отношении Караваева после ухода игрока в Шахтер
«Бело-синие» проигнорировали футболиста
Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера и даже успел попрощаться с киевским Динамо в одном из интервью.
Пресс-служба киевского Динамо до сих пор не опубликовала никаких сообщений в своих социальных сетях об уходе Александра Караваева – в Динамо пока не простились с игроком, но активно «постят» другие сообщения о жизни клуба.
Александр Караваев – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зарю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.
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