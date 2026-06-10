Динамо удивило поступком в отношении Караваева после ухода игрока в Шахтер

Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера и даже успел попрощаться с киевским Динамо в одном из интервью.

Пресс-служба киевского Динамо до сих пор не опубликовала никаких сообщений в своих социальных сетях об уходе Александра Караваева – в Динамо пока не простились с игроком, но активно «постят» другие сообщения о жизни клуба.

Александр Караваев – воспитанник донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зарю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.

Скриншот с официального Instagram-акаунта Динамо