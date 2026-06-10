Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо

Украинский защитник Александр Караваев дал первое интервью после возвращения в «Шахтер». Александр поблагодарил киевское «Динамо» и рассказал, почему решил вернуться к «горнякам».

– Это ваше первое интервью в качестве игрока «Шахтера». Поделитесь эмоциями от перехода.

– Еще не до конца осознаю, что я игрок «Шахтера», потому что это реально нелегко. Уверен, что многие понимают. Я играл семь лет в «Динамо», а тут перехожу в «Шахтер», и для кого-то это может быть странно. Кто-то очень взволнован, а у кого-то, возможно, другие эмоции. Но я слышал от многих болельщиков уже после выхода этой новости слова поддержки. Многие это понимают.

Я ни в коем случае не жду, что все должны принять мое решение, согласиться с ним или говорить, что это правильно или неправильно. Но я сделал этот выбор после долгих дней раздумий, и на это были причины.

Этот этап карьеры очень эмоционален, потому что ты понимаешь, что полгода или год назад, а то и много лет назад, это было практически невозможно представить. Но случилось такое стечение обстоятельств — и всё вылилось именно в такой переход.

Хочу воспользоваться этой возможностью. Во-первых, это, конечно, сказать большое спасибо всем болельщикам «Динамо». Они всегда двигали нас вперед. Ты понимаешь, за какой клуб играешь. От тебя постоянно требуют только побед. Мы не всегда выигрывали – у нас были поражения и неудачи, но болельщики всегда рядом, поддерживают на стадионах в хорошие и плохие матчи. Поэтому за это им большое спасибо.

А еще большое спасибо и низкий поклон нашим фанатам, которые сражаются за нас и дают возможность играть. Они защищают нас от врага и болеют за нас. Поэтому спасибо им лично.

Хочется сказать спасибо всем, потому что за семь лет было очень много людей рядом, особенно футболистов, с которыми я играл. Без них не было бы всех этих достижений, трофеев и побед. С некоторыми я общался до «Динамо», и в «Динамо», и дальше мы общаемся. У нас остались очень теплые отношения.

Не хочу кого-то выделять, потому что это будет как-то не очень корректно. Плюс нужно называть очень много имен и фамилий. Но все равно это всегда останется со мной в памяти. Всем футболистам, с которыми я играл, говорю также большое спасибо.

Всегда хотел, чтобы болельщики и СМИ замечали, что огромную работу выполняют не только футболисты, тренерский штаб и руководство, но и персонал, который постоянно находится рядом с футболистами и делает все для того, чтобы игрокам было комфортно. Они готовят нас к каждой тренировке и каждому матчу.

Это наш медицинский департамент – врачи, физиотерапевты, массажисты, которые никогда не отказывались и всегда выполняли свою работу в любое время. Да, действительно в любое время. Бывало, что мы возвращались с выезда, а это уже ночь или под утро. Через несколько часов они уже готовы восстанавливать и выполнять свою работу. Это очень сильно – большая им благодарность.

Также большая благодарность администраторам, которые постоянно готовят для нас форму и бутсы. Это наше главное снаряжение для тренировок и для игр. И все это всегда в удобном доступе. Особенно приятно, когда есть такая забота о футболистах.

Также хочется выразить благодарность всем работникам базы, всех офисов в клубе. Они всегда помогают во всех вопросах, когда ты обращаешься, и качественно выполняют свою работу. После этих семи лет у меня остаются такие хорошие и позитивные воспоминания, потому что меня окружали профессиональные, добрые и хорошие люди.

Конечно, хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу Суркисам. Я видел за эти годы, как они вкладывают душу именно в «Динамо», как они переживают за клуб, мотивируют футболистов. Поэтому им также большое спасибо за то, что делают для «Динамо».

И также хотел бы поблагодарить всех тренеров, с которыми работал все эти годы. Их было много. Особенно хочется отметить Александра Хацкевича — он пригласил меня в «Динамо» и настаивал, чтобы я перешел из «Зари» в Киев. Тогда были Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко. Также был хороший период.

Хочу воспользоваться этой возможностью. Во-первых, это, конечно, сказать большое спасибо всем болельщикам «Динамо». Они всегда двигали нас вперед. Ты понимаешь, за какой клуб играешь. От тебя постоянно требуют только побед. Мы не всегда выигрывали — у нас были поражения и неудачи, но болельщики всегда рядом, поддерживают на стадионах в хорошие и плохие матчи. Поэтому за это им большое спасибо.

А еще большое спасибо и низкий поклон нашим фанатам, которые сражаются за нас и дают возможность играть. Они защищают нас от врага и болеют за нас. Поэтому спасибо им лично.

Хочется сказать спасибо всем, потому что за семь лет было очень много людей рядом, особенно футболистов, с которыми я играл. Без них не было бы всех этих достижений, трофеев и побед. С некоторыми я общался до «Динамо», и в «Динамо», и дальше мы общаемся. У нас остались очень теплые отношения.

Не хочу кого-то выделять, потому что это будет как-то не очень корректно. Плюс нужно называть очень много имен и фамилий. Но все равно это всегда останется со мной в памяти. Всем футболистам, с которыми я играл, говорю также большое спасибо.

А потом произошёл, можно сказать, небольшой перелом в понимании футбола, когда пришёл Мирча Луческу. Мистер привнёс в команду жажду побед, научил, как правильно нужно побеждать и выигрывать матчи, а главное — завоевывать трофеи. Он вселил в нас веру в то, что можно покорить любые вершины, если всё делать правильно.

Поэтому большое спасибо всем тренерам – каждый внес свой вклад в развитие меня как футболиста в этом клубе.

– В прессе было немало инсайдов о вашем переходе. Можете поделиться подробностями, как вы получили предложение от «Шахтера» и как это восприняли в «Динамо»?

– «Шахтер» обратился ко мне с предложением, и я сразу сообщил об этом «Динамо». Тогда «горняки» также связались с «Динамо».

Затем я лично и открыто сообщил руководству, что у меня есть такое предложение — именно на два года от «Шахтера». Что они видят меня в команде и я могу усилить их состав. И после этого «Динамо» сообщило, что меня подпишут на сборах на один год, но предложение о продлении прозвучало только в мае.

И когда мы поехали на сборы, а впоследствии начался чемпионат, то я увидел, что я уже третий на своей позиции. И для себя сделал вывод, что тренерский штаб на меня не рассчитывает. Это было видно, ведь я не сыграл в первых 5 или 6 матчах чемпионата. Только один раз с «Полесьем», и то вынужденно слева в защите.

Да, я могу сыграть на любой позиции, если этого требует ситуация. Но здесь было другое. Мне никто ничего не говорил – что от меня требуется, на какой позиции я должен приносить пользу. Как, например, это было при том же мистере Луческу. Он со мной почти каждый день разговаривал и говорил, что от меня требуется, хотя я не играл. Но он постоянно приходил и говорил, что я ему нужен как игрок, который выходит на замену и делает результат.

Я его услышал, потому что это главный тренер. Это его цели и видение команды, и с этим не поспоришь. Я ни разу не спорил о том, почему не играю. Не был недоволен, ни разу об этом не говорил, потому что я профессиональный игрок.

Я выполняю свою работу каждый день – выхожу на каждую тренировку, готовлюсь к каждой игре и просто жду своего шанса. Но для меня, как для опытного футболиста, показательным стало то, что не было общения и не было каких-то целей от меня, как от игрока, что я могу дать команде.