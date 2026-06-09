Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Протестующие заблокировали стадион, где должен пройти первый матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
09 июня 2026, 23:50 | Обновлено 09 июня 2026, 23:51
714
1

Протестующие заблокировали стадион, где должен пройти первый матч ЧМ-2026

Власти говорят, что нет угрозы проведению матча Мексика – ЮАР

09 июня 2026, 23:50 | Обновлено 09 июня 2026, 23:51
714
1 Comments
Протестующие заблокировали стадион, где должен пройти первый матч ЧМ-2026
Чемпионат мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В Мехико уже несколько дней продолжаются протесты разгневанных учителей, которые во вторник заблокировали доступ к стадиону «Ацтека», где в четверг должен состояться матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и Южной Африкой.

Педагоги требуют повышения заработной платы и отмены закона о пенсионной реформе. Учителя также разбили лагерь недалеко от Сокало, центральной площади, где была создана фан-зона.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во вторник назвала протесты, которые включают блокирование проспектов и уничтожение памятников, связанных с чемпионатом мира, «провокацией». Она исключила возможность отдать приказ полиции о подавлении демонстраций и заявила, что «гарантирует, что празднование открытия чемпионата мира пройдет гладко, в мире и спокойствии».

В четверг, в 22:00 по киевскому времени должен состояться первый матч чемпионата мира Мексика – ЮАР.

По теме:
Легенда сборной Англии: «Тухель ошибся в 3-4 позициях»
Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика
ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
акция протеста сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 09 июня 2026, 00:05 28
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ

Миколенко подписал договор с Эвертоном

Ребров принял решение относительно своего будущего
Футбол | 09 июня 2026, 07:02 6
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего

Специалист на данный момент взял паузу в тренерской карьере

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Теннис | 09.06.2026, 15:31
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 09.06.2026, 23:02
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це початок
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
09.06.2026, 07:12 7
Футбол
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44 2
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем