Протестующие заблокировали стадион, где должен пройти первый матч ЧМ-2026

В Мехико уже несколько дней продолжаются протесты разгневанных учителей, которые во вторник заблокировали доступ к стадиону «Ацтека», где в четверг должен состояться матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и Южной Африкой.

Педагоги требуют повышения заработной платы и отмены закона о пенсионной реформе. Учителя также разбили лагерь недалеко от Сокало, центральной площади, где была создана фан-зона.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум во вторник назвала протесты, которые включают блокирование проспектов и уничтожение памятников, связанных с чемпионатом мира, «провокацией». Она исключила возможность отдать приказ полиции о подавлении демонстраций и заявила, что «гарантирует, что празднование открытия чемпионата мира пройдет гладко, в мире и спокойствии».

В четверг, в 22:00 по киевскому времени должен состояться первый матч чемпионата мира Мексика – ЮАР.