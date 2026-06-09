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Испания
09 июня 2026, 22:14 | Обновлено 09 июня 2026, 22:57
906
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе Арбелоа

Клуб поблагодарил тренера за работу

09 июня 2026, 22:14 | Обновлено 09 июня 2026, 22:57
906
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе Арбелоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа
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Мадридский «Реал» официально сообщил общественности о прекращении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа.

«Реал Мадрид» и Альваро Арбелоа достигли договоренности о завершении его срока на посту главного тренера первой команды.

«Реал Мадрид» глубоко благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего времени работы в клубе, начиная с нашей молодежной академии, постоянно демонстрировал верность, преданность и профессионализм. Он является воплощением ценностей нашего клуба.

«Реал Мадрид», который всегда будет его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье успехов на этом новом этапе их жизни.

Арбелоа возглавил первую команду «бланкос» в январе 2026 года после отставки Хаби Алонсо. С ним «Реал» занял второе место в Ла Лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Следующим тренером мадридцев должен стать Жозе Моуриньо. О его назначении должно быть объявлено в ближайшее время.

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Альваро Арбелоа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Реал Мадрид
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Якась така чуйка, що і Моуріньо в Мадриді на довго теж не затримається....
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