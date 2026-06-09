ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе Арбелоа

Мадридский «Реал» официально сообщил общественности о прекращении сотрудничества с главным тренером Альваро Арбелоа.

«Реал Мадрид» и Альваро Арбелоа достигли договоренности о завершении его срока на посту главного тренера первой команды. «Реал Мадрид» глубоко благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего времени работы в клубе, начиная с нашей молодежной академии, постоянно демонстрировал верность, преданность и профессионализм. Он является воплощением ценностей нашего клуба. «Реал Мадрид», который всегда будет его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье успехов на этом новом этапе их жизни.

Арбелоа возглавил первую команду «бланкос» в январе 2026 года после отставки Хаби Алонсо. С ним «Реал» занял второе место в Ла Лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Следующим тренером мадридцев должен стать Жозе Моуриньо. О его назначении должно быть объявлено в ближайшее время.