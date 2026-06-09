Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор
Турция
09 июня 2026, 22:02 | Обновлено 09 июня 2026, 22:53
577
0

Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор

Сафа Джан Конуксевер раскрыл подробности переговорного процесса

09 июня 2026, 22:02 | Обновлено 09 июня 2026, 22:53
577
0
Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вопрос о переходе украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» может решиться в ближайшее время.

Известный инсайдер и спортивный журналист Сафа Джан Конуксевер рассказал, как на самом деле продвигаются переговоры между сторонами. По его словам, турецкий клуб в итоге может вообще отказаться от этого трансфера.

«В деле с трансфером Цыганкова никогда не доходило до того, чтобы сказать «все решено». Нельзя также сказать, что дело дошло до этапа, когда можно было бы сказать «это уже почти решено». Процесс с самого начала развивается на уровне переговоров и до сих пор остается на том же этапе. Я оцениваю вероятность трансфера как 50 на 50. Не думаю, что «Трабзонспор» будет ждать очень долго», – сказал он.

«Жирона» в прошлом сезоне вылетела из Ла Лиги. Transfermarkt оценивает Цыганкова в 15 млн евро. По сообщениям СМИ, турецкий клуб готов заплатить за игрока лишь 10 млн.

По теме:
Упустили 30 млн. В Турции сообщили неутешительные новости о Батагове
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил об уходе Арбелоа
Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
Виктор Цыганков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Жирона Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 09 июня 2026, 21:42 10
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

Ребров принял решение относительно своего будущего
Футбол | 09 июня 2026, 07:02 6
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего

Специалист на данный момент взял паузу в тренерской карьере

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 09.06.2026, 08:55
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
Футбол | 09.06.2026, 23:04
ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
ФИФА придумала новый заработок на болельщиках ЧМ-2026
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 11
Футбол
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем