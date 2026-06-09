Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор

Вопрос о переходе украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в турецкий «Трабзонспор» может решиться в ближайшее время.

Известный инсайдер и спортивный журналист Сафа Джан Конуксевер рассказал, как на самом деле продвигаются переговоры между сторонами. По его словам, турецкий клуб в итоге может вообще отказаться от этого трансфера.

«В деле с трансфером Цыганкова никогда не доходило до того, чтобы сказать «все решено». Нельзя также сказать, что дело дошло до этапа, когда можно было бы сказать «это уже почти решено». Процесс с самого начала развивается на уровне переговоров и до сих пор остается на том же этапе. Я оцениваю вероятность трансфера как 50 на 50. Не думаю, что «Трабзонспор» будет ждать очень долго», – сказал он.

«Жирона» в прошлом сезоне вылетела из Ла Лиги. Transfermarkt оценивает Цыганкова в 15 млн евро. По сообщениям СМИ, турецкий клуб готов заплатить за игрока лишь 10 млн.