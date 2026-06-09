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Турция
09 июня 2026, 20:02 | Обновлено 09 июня 2026, 20:19
1908
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Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос

«Трабзонспор» запросил у римлян медицинскую историю Довбика

09 июня 2026, 20:02 | Обновлено 09 июня 2026, 20:19
1908
3 Comments
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Турецкий «Трабзонспор» решил подписать украинского нападающего Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, клуб уже установил контакт с «Ромой» и получил разрешение на переговоры по нападающему. В то же время руководство «Трабзонспора» решило детально изучить медицинскую историю украинца перед тем, как переходить к финальной стадии переговоров.

Сообщается, что турецкая сторона запросила полный пакет медицинских документов футболиста. Речь идет о данных о предыдущих травмах, программах восстановления, лечении и оценке риска возможных рецидивов.

Наибольшее беспокойство вызывают повреждения, которые Довбик перенес в течение сезона-2025/26.

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Артем Довбик Рома Рим Трабзонспор трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Haber61.net
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а они там часом не планируют переименовать Трабзонспор в Сборную Украины ? 
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Довбика ?
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