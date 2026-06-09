Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
«Трабзонспор» запросил у римлян медицинскую историю Довбика
Турецкий «Трабзонспор» решил подписать украинского нападающего Артема Довбика.
По информации турецких СМИ, клуб уже установил контакт с «Ромой» и получил разрешение на переговоры по нападающему. В то же время руководство «Трабзонспора» решило детально изучить медицинскую историю украинца перед тем, как переходить к финальной стадии переговоров.
Сообщается, что турецкая сторона запросила полный пакет медицинских документов футболиста. Речь идет о данных о предыдущих травмах, программах восстановления, лечении и оценке риска возможных рецидивов.
Наибольшее беспокойство вызывают повреждения, которые Довбик перенес в течение сезона-2025/26.
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