Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос

Турецкий «Трабзонспор» решил подписать украинского нападающего Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, клуб уже установил контакт с «Ромой» и получил разрешение на переговоры по нападающему. В то же время руководство «Трабзонспора» решило детально изучить медицинскую историю украинца перед тем, как переходить к финальной стадии переговоров.

Сообщается, что турецкая сторона запросила полный пакет медицинских документов футболиста. Речь идет о данных о предыдущих травмах, программах восстановления, лечении и оценке риска возможных рецидивов.

Наибольшее беспокойство вызывают повреждения, которые Довбик перенес в течение сезона-2025/26.